Marcin Prokop i Maria Prażuch ogłosili, że nie są już razem. Małżeństwo prowadzącego „Dzień dobry TVN” zakończyło się po ponad 20 latach. Niespodziewanie wokół gwiazdora pojawiły się sensacyjne plotki. Wśród komentarzy padły sugestie o rzekomym romansie ze znaną artystką. Mery Spolsky nie zostawiła tego bez reakcji i opublikowała na TikToku nagranie, które ma uciąć spekulacje.

Marcin Prokop we wtorek zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o rozstaniu z żoną, Marią. To komunikat, który natychmiast wywołał poruszenie nie tylko dlatego, że para była ze sobą ponad dwie dekady, ale też dlatego, że do tej pory konsekwentnie trzymała życie prywatne z dala od medialnego zgiełku. Oboje podkreślili, że pozostają w serdecznych stosunkach i nie ma mowy o publicznym praniu brudów. Warto przypomnieć, że Prokopowie doczekali się córki Zofii, urodzonej w 2006 roku.

Prokop i jego żona opublikowali wspólne zdjęcie przy okazji smutnego oświadczenia. Nie trzeba było długo czekać na burzę w komentarzach. Chwilę później w sieci zaczęły krążyć plotki. Jedna z nich połączyła nazwisko prezentera z Mery Spolsky.

W sieci pojawiły się sugestie, że Marcin Prokop miałby spotykać się z Mery Spolsky. Artystka zareagowała szybko i w swoim stylu: zamiast długich oświadczeń wybrała krótką, bezpośrednią formę. Opublikowała nagranie na TikToku, w którym odniosła się do krążących doniesień i dała do zrozumienia, że nie ma w nich prawdy. „Marcin, zobacz, co piszą”, wypaliła wprost do prezentera.

Zostałam nominowana w kategorii Osoba publiczna aktywna w sieci, a tam nagle mija kilka godzin, patrzę, i jest post, że Marcin Prokop się rozstał ze swoją żoną Marią. Wrzucili takiego ładnego posta na ten temat, a tam na tej grupie… zaczęła wokalistka.

Ja nie wiedziałam, że nominacja do Osoby publicznej aktywnej w sieci od razu aktywuje to, co należy do osób publicznych, czyli plotki, romanse. (...) To pewnie przez tę piosenkę, którą nagrałam z cztery lata temu, gdzie był taki jeden tekst o Prokopie stwierdziła.

Mowa o utworze „Polskie chłopaky”, w którym wokalistka wspomina postaci znane z polskiego show-biznesu, a wśród nich pojawia się tekst m.in. o Marcinie Prokopie: „Na Prokopa możе raz była ochota, Karaś Kuba chodziłby tylko po klubach, (…) Zalеwskiego lubię za iskierki w oku, Arek K. jest najsmutniejszym chłopcem roku”.

Zobacz także: