Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie zaskoczyła swoich fanów. Na premierze swojego najnowszego show, "Bez kompleksów", postawiła na wyjątkowo skromną i minimalistyczną stylizację, zupełnie odmienną od jej dotychczasowych, spektakularnych looków. W rozmowie z naszą reporterką opowiedziała o idei programu i zaskoczyła wyznaniem.

Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła stylizacją na premierze programu "Bez kompleksów"

Choć na branżowych imprezach ukochana żona Radosława Majdana zazwyczaj stawia na spektakularne, pełne przepychu kreacje, jej najnowsza stylizacja z premiery programu "Bez kompleksów", która odbyła się we wtorek, 28 października, nie przeszła w mediach bez echa. Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na skromną, dopasowaną sukienkę o długości maksi z długim rękawem, w grafitowym odcieniu, wykonaną z prążkowanego materiału, która fenomenalnie podkreśliła jej smukłą sylwetkę. Do tego delikatny makijaż, prosta fryzura i ciemne klasyczne czółenka na obcasie z noskiem w szpic. Całość prezentowała się stylowo i elegancko, w myśl estetyki "old money", uwielbianej przez gwiazdę TVN.

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o swoim nowym show. Zaskakujące wyznanie gwiazdy TVN

Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie zwalnia tempa. Już niebawem Małgorzatę Rozenek-Majdan zobaczymy w roli prowadzącej "Królową przetrwania", ale to jeszcze nie wszystko. Niebawem na antenie TVN7 pojawi się nowe show, w którym celebrytka pomoże uczestniczkom odnaleźć i pokochać siebie w programie "Bez kompleksów".

Podczas oficjalnej premiery nowego show TVN7, która odbyła się we wtorek, 28 października, nasza reporterka zapytała Małgorzatę Rozenek-Majdan o szczegóły produkcji.

To jest program, który z jednej strony oczywiście jest rozrywką, znajdziemy tu śmiech, wzruszenie, emocje, ale też jest takim kompedium wiedzy o możliwościach współczesnej medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, jak również chirurgii stomatologicznej - podkreśliła.

Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie ukrywała, co poprawiła w swoim wyglądzie. W swoim nowym programie daje możliwość uczestniczkom spełnienia ich największych marzeń.

Ja lubię żartować, że dobrze, że mam to wszystko za sobą, bo jak zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, to nie wiem, czy na połowę tych wszystkich zabiegów bym się zdecydowała - wyznała nam Małgorzata Rozenek-Majdan.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o swoim nowym show, Fot.: Artur Zawadzki/REPORTER

