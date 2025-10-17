Małgorzata Rozenek już wkrótce poprowadzi nowy formaty w TVN: „Bez kompleksów”, a także została prowadzącą program „Królowe przetrwania 3”. To zdecydowanie umocniło jej pozycję jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych kobiet polskiego show-biznesu. Do tego prowadzi własną markę odzieżową, fundację i nieustannie bierze udział w kolejnych sesjach i nowych projektach, a ostatnio razem z rodziną przeprowadzili się do nowego domu. Teraz udzieliła wywiadu dla "Vivy!" i podjęła trudny temat zarobków i wydawania pieniędzy... Co powiedziała?

Małgorzata Rozenek o zakupach w dyskontach

Małgorzata Rozenek-Majdan w najnowszym wywiadzie dla magazynu „Viva!” odsłoniła kulisy swojego codziennego życia. W rozmowie ujawniła, że nie robi zakupów w popularnych dyskontach. Jak tłumaczyła, powodem takiego zachowania nie fakt, że ma coś przeciwko tym sklepom, lecz po prostu brak czasu.

Ale nie dlatego, że mam coś przeciwko dyskontom. (...) Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Po prostu realnie nie mam czasu. Bardzo lubiłam robić zakupy spożywcze i chodzić do sklepów. (...) Na co dzień tego nie robię, bo po prostu nie mam kiedy powiedziała Małgorzata Rozenek w Vivie!

Małgorzata Rozenek nie patrzy na ceny produktów

Jeszcze bardziej zaskakujące okazało się wyznanie dotyczące nawyków zakupowych gwiazdy TVN. Zapytana o to, czy zwraca uwagę na ceny produktów, kiedy już znajdzie się w sklepie, Rozenek bez wahania odpowiedziała:

Nie, bo po prostu nie zwracam na nie uwagi. Najczęściej, jak już robię zakupy, to rozmawiam przez telefon lub robię inne rzeczy przy okazji. Patrzę na cenę butów i torebek, ale nie oliwy z oliwek. powiedziała ze szczerością Małgorzata Rozenek

Tak Małgorzata Rozenek zarobiła pierwszy milion!

W tym samym wywiadzie Rozenek odniosła się również do swoich zarobków. Ujawniła, że pierwszy milion złotych zarobiła dzięki reklamie ręczników papierowych. Jak przyznała, to był jeden z jej pierwszych kontraktów w świecie show-biznesu i zrobiła to po to, aby móc opłacić studia synowi.

Pierwszy milion, jaki zarobiłam, to była reklama ręczników papierowych, z których wszyscy darli łacha. Pamiętam, jak w ręczniki papierowe pakowałam kanapki. I nie tylko zresztą, różne rzeczy z nimi robiłam. I ja już wtedy wiedziałam, że za te pieniądze wyślę syna na studia. I jak wiele lat temu powiedziałam, tak zrobiłam.

Przekonują Was szczere wyznania Małgorzaty Rozenek?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przekazali radosne wieści/Fot. Michal Zebrowski/DDTVN/East News

