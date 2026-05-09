Im bliżej wielkiego finału "Królowej przetrwania", tym emocje powoli zaczynają sięgać zenitu. W ostatnich dniach wokół show zrobiło się jednak wyjątkowo gorąco. Po emisji najnowszego odcinku, podczas którego panie wzięły udział w wieczorze "oczyszczenia", podczas którego czytały listy na swój temat, będące wypowiedziami innych uczestniczek show. Podczas ceremonii nie zabrakło jednak uszczypliwości, łez i wzajemnych oskarżeń. By tego było mało, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zaczęły spływać skargi od widzów. KRRiT potwierdza, że uruchomiła działania wyjaśniające i analizuje zarówno treść, jak i sposób realizacji programu.

KRRiT bada "Królową przetrwania". Liczne awantury uczestniczek w centrum uwagi widzów

Iskrą, która odpaliła publiczną dyskusję na temat treści hitu TVN był odcinek z tzw. wieczorem "oczyszczenia". Ubrane na biało panie zaczęły kolejno odczytywać listy z komentarzami innych uczestniczek na swój temat. Podczas gdy jednym zarzucano bylejakość, agresję czy zbytnie obnażanie się, Karolina Pajączkowska usłyszała, że zasłania się śmiercią ojca, a Dominika Rybak, że jej rodzice popełnili błąd wychowawczy. Między paniami doszło do ostrej wymiany zdań, podczas której nie zabrakło wulgaryzmów i wyzwisk.

Choć w programie już wcześniej dochodziło do spięć pomiędzy uczestniczkami, to najnowsze wydarzenia sprawiły, że KRRiT podjęło dochodzenie ws. "Królowej przetrwania".

W opinii widzów prezentowane w audycji zachowania przekroczyły granicę dopuszczalnej rozrywki, miały charakter publicznego upokarzania i psychicznego nękania - przekazała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w oficjalnym komunikacie.

W najnowszej rozmowie z Party.pl, Nicol Pniewska - jedna z uczestniczek "Królowej preztrwania" - postanowiła odnieść się do programowych kontfliktów.

Nicol Pniewska szczerze o konfliktach w "Królowej przetrwania". Nagle nawiązała do Moniki Jarosińskiej

Już w premierowym odcinku "Królowej przetrwania" pojawiły się pierwsze animozje, które eskalowały z czasem w otwarty konflikt. Nie zabrakło podduszeń podczas konkurencji, wyzwisk, czy wojen podjazdowych. W rozmowie z Party.pl Nicol Pniewska mówi wprost:

To nie produkcja pokazuje, wydaje mi się, tylko miałyśmy naprawdę tam wielką możliwość pokazania siebie (...) No i wszystko chyba tam było pokazane. - przyznała w rozmowie z Party.pl Nicol Pniewska.

Nicol Pniewska odniosła się także do programowych awantur, ukazanych w "Królowej przetrwania".

Jak to oglądam, to faktycznie jestem czasami momentami zszokowana, bo wiele rzeczy nie widziałam. - przyznała.

Nawiązała też do własnego spięcia z jedną z uczestniczek, podczas którego Monika Jarosińska zarzuciła Nicol Pniewskiej brak talentu. Czy później przeprosiła? Odpowiedź na to i więcej pytań znajdziecie w naszym wideo.

