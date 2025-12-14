Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat uznawani są za jedną najbardziej zgranych par w polskim show biznesie. Aktorka i dziennikarz szczerze mówią o swojej relacji, a ich zabawne instagramowe i tiktokowe nagrania, ukazujące codzienność małżonków, biją w sieci rekordy popularności. Teraz w szczerej rozmowie z naszą reporterką Maciej Dowbor zaskoczył wyznaniem. Tegoroczne święta będą bowiem dalekie od tego, jak planował je spędzić. Poznajcie szczegóły.

Maciej Dowbor gorzko o zbliżających się świętach

Pomimo iż fani w napięciu śledzą kolejne losy sławnego małżeństwa, to Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor bardzo chronią prywatność swoich dzieci. Para nie pokazuje wizerunków dziewczynek, choć od czasu do czasu fani mogą zobaczyć to ich plecy, to zarys sylwetki. Tak było chociażby podczas zeszłorocznego świątecznego zdjęcia, na którym Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor z uśmiechami pozowali do aparatu, podczas gdy ich córki stały w tle z twarzami zwróconymi ku bożonarodzeniowemu drzewku.

Czy i w tym roku gwiazdor "Dzień Dobry TVN" i jego ukochana mogą liczyć na równie rodzinnie spędzony czas? Jak wyznał w rozmowie z naszą reporterką Maciej Dowbor, tegoroczne święta będą niestety dalekie od jego wyobrażeń, a wszystko przez zawodowe zobowiązania dziennikarza.

Sytuacja jest trochę skomplikowana, bo przez to, że jestem w ''Dzień Dobry TVN'', musimy się dzielić tym okresem świątecznym z moimi kolegami i koleżankami. - wyznał w rozmowie z Party.pl Maciej Dowbor.

Tak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor spędzą Boże Narodzenie 2025

Jak podkreślił Maciej Dowbor, w tym roku widzowie "Dzień Dobry TVN" podczas świąt Bożego Narodzenia będą mogli oglądać przygotowane przez niego materiały i rozmowy. Zaznaczył również, że pomimo zawodowych zobowiązań, wygospodaruje również czas dla najbliższych.

Myślę, że będzie i trochę Polski, i trochę Hiszpanii, i może jakieś narty - przyznał.

Zdradził też, jak wyglądał najgorszy prezent, jaki otrzymał na Boże Narodzenie. Te słowa mogą was zaskoczyć. Więcej dowiecie się oglądając w nasze wideo.

