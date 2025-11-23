Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są małżeństwem od 2014 roku i wciąż uchodzą za jedną z lepiej dobranych par w rodzimym show-biznesie. Mimo iż chętnie dzielą się w sieci wspólnymi zdjęciami i regularnie nagrywają razem komediowe filmiki, starają się strzec prywatności swojej i najbliższych. W rozmowie z naszym reporterem aktorka zdradziła, dlaczego tak rzadko mówi o dzieciach.

Joanna Koroniewska przekazała to ws. córek

Maciej i Joanna doczekali się dwóch córek - Janiny urodzonej w 2009 roku i Heleny urodzonej w 2018 roku. Choć dziewczynki są ich całym światem, sporadycznie pojawiają się na profilach społecznościowych rodziców. Co więcej, ci bacznie strzegą ich wizerunku i zawsze ustawiają pociechy tyłem do zdjęcia.

W rozmowie z naszym reporterem Joanna Koroniewska podkreśliła, że prywatność, szczególnie dzieci, to dla niej sprawa nadrzędna i dlatego niewiele o nich mówi.

Ja po prostu staram się mieć mimo wszystko jakąś swoją prywatność i chciałabym ją zachować. Dlatego też na przykład nie mówię dużo o dzieciach, bo uważam, że one mają prawo rozwijać się i być sobie tam tak normalnie funkcjonować. Bardzo mi na tym zależy i bardzo się cieszę, że wszyscy zgromadzeni tutaj i nie tylko dziennikarze szanują te poglądy i szanują moje zdanie.

Aktorka zdradziła również, czego jeszcze nie pokazuje na swoim Instagramie. Co powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

Artur Zawadzki/REPORTER

