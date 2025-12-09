Tomasz Jakubiak, znany szef kuchni i juror programu "MasterChef Nastolatki", zmarł 30 kwietnia 2025 roku w Atenach. Chorował na nowotwór jelita i dwunastnicy. Z jego śmiercią nie mogą pogodzić się najbliżsi - żona Anastazja oraz pięcioletni syn Tomuś Junior.

Jak wyznała Anastazja, jej życie po śmierci męża zmieniło się diametralnie. Mimo ogromnej straty stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości i wspierać syna. Wciąż bardzo przeżywa odejście Tomasza, dlatego nie chce świąt spędzać w dotychczasowych miejscach związanych z jego osobą.

Anastazja Jakubiak o żałobie i lęku przed Bożym Narodzeniem

Anastazja Jakubiak, wdowa po zmarłym Tomaszu Jakubiaku, po raz pierwszy od jego śmierci przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia. Jak wyznała w rozmowie z Viva.pl, to wyjątkowo trudny dla niej czas. Już w lipcu lub sierpniu zaczęła myśleć o nadchodzących świętach, bo właśnie ten okres był dla niej i jej męża najważniejszym czasem w roku.

Święta Bożego Narodzenia były dla nas najważniejsze i zawsze to był specjalny czas, do którego przywiązywaliśmy wielką wagę. Teraz ja tych świąt się boję wyznała w wywiadzie.

Świąteczne plany Anastazji Jakubiak. Wyjazd i sport zamiast tradycji

W rozmowie z dziennikarzem Viva.pl, Anastazja Jakubiak podzieliła się swoimi planami na pierwsze Święta Bożego Narodzenia bez męża. Zdecydowała się wyjechać z domu w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie była z Tomkiem. Jej plan na przetrwanie tego trudnego czasu to aktywność fizyczna i sport. W wywiadzie zdradziła, że chce, aby jej pięcioletni syn nauczył się jeździć na nartach.

Mam taki zamiar, bardzo bym chciała, żeby Tomuś Junior nauczył się jeździć na nartach. Taki jest mój plan. Mam nadzieję, że tą aktywnością fizyczną przejdziemy przez te święta i rozładuje to tę ciężką emocjonalność, którą niosę w sobie w tym czasie powiedziała.

Wierzy, że sport pomoże im obojgu poradzić sobie z bólem i emocjonalnym ciężarem. Anastazja Jakubiak podkreśliła, że razem z synem pojadę w miejsce, w którym nigdy nie byli z Tomaszem Jakubiakiem.

Wybrałam zupełnie nowe miejsce, w którym nigdy nie byliśmy. Nie wiem, co będzie, ale otwieram się na nowe rzeczy. Nie chciałam wracać do miejsc, które mi się kojarzą z Tomkiem

Przypominamy, że ostatnio żona Tomasza Jakubiaka w bolesnym wyznaniu ujawniła, jak wyglądały ostatnie chwile życia kucharza.

Zobacz także: