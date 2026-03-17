Trzeci odcinek „Tańca z gwiazdami” przyniósł ogromne emocje. Gościem specjalnym była Kayah, która najpierw zaśpiewała na parkiecie, później dołączyła do jurorów i razem z nimi oceniała występy uczestników show. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino zaprezentowali fokstrota, za który otrzymali 39 punktów. Na koniec to właśnie oni pożegnali się z taneczną produkcją Polsatu, co wywołało burzę.

Stefano Terrazzino komentuje odpadnięcie z „Tańca z gwiazdami”. Broni Emilii Komarnickiej

Po pierwszych odcinkach „Tańca z gwiazdami” Emilia Komarnicka znalazła się w ścisłym gronie faworytów do walki o Kryształową Kulę obok Magdaleny Boczarskiej i Izabelli Miko. Dlatego odpadnięcie aktorki - i to już w trzecim odcinku - to ogromne zaskoczenie.

W rozmowie z naszą reporterką Stefano Terrazzino stwierdził, że oczekiwania wobec nich były bardzo duże i bez względu na starania widzowie i jurorzy mogliby uznać, że wciąż są niewystarczający. Dlatego postanowił wesprzeć Emilię Komarnicką po odpadnięciu.

Nawet cokolwiek byśmy zrobili, ludzie i nawet jurorzy tak nas traktowali: to nie wystarczające. To na koniec powiedziałem Emilii na koniec, że jest wystarczająca, bo jest i nie musi nic udowadniać. Żadna kobieta nie musi tego udowadniać. powiedział Terrazzino.

Głos zabrała również sama Emilia Komarnicka:

To jest program o ocenie. Ktoś ocenia nas i to wpływa na nasze poczucie własnej wartości. Ja myślę, że skala tego wydarzenia jest tak duża, że to naprawdę będzie przełomowe. Ocena zewnętrzna nie będzie wpływała na to, czy ja jestem spokojna, czy jestem spełniona. Mogę powiedzieć, że się uwolniłam. Uwolniłam od oceny dodała Komarnicka.

Burza po odpadnięciu Emilii Komarnickiej z „Tańca z gwiazdami”. Widzowie mówią o skandalu

Zaraz po odpadnięciu Emilii Komarnickiej z „Tańca z gwiazdami” w sieci wybuchła burza. W jej obronie stanęło mnóstwo internautów, zwracając uwagę na to, że w programie zostali uczestnicy, którzy od początku zgarniają bardzo kiepskie noty od jurorów i rozczarowują.

Gorzkiego rozczarowania najwyraźniej nie kryje też sama aktorka. Internauci zauważyli, że Emilia Komarnicka lajkuje komentarze uderzające w „TzG”.

