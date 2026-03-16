Sebastian Fabijański z urazem po "Tańcu z gwiazdami". Podjął decyzję

Trzeci odcinek „Tańca z gwiazdami” wywołał duże emocje. Gościem specjalnym produkcji była Kayah, która dołączyła do składu jury i oceniała wysiłki uczestników na parkiecie programu Polsatu. Pary tańczyły do największych hitów wokalistki. Ikona polskiej sceny muzycznej była zachwycona występem Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś.

Sebastian Fabijański skończył występ w „Tańcu z gwiazdami” z urazem. Zaniepokoił widzów

W niedzielę Sebastian Fabijański rozpalił parkiet „Tańca z gwiazdami”. Paso doble w wykonaniu aktora zachwyciło Kayah. Uczestnik tanecznego programu i Julia Suryś otrzymali aż 48 punktów. Można byłoby uznać ten występ za idealny, gdyby nie bolesne zakończenie. Fabijański upadł na kolano, chcąc zaprezentować efektowne zakończenie.

Sytuacja zwróciła uwagę jurorów i prowadzącego show. Krzysztof Ibisz zapytał Fabijańskiego, czy dobrze się czuje. Aktor po powrocie do domu jednak milczał, co wywołało niepokój wśród internautów. Wreszcie zabrał głos w mediach społecznościowych i ujawnił, czy jest w stanie wystąpić w kolejnym odcinku „Tańca z gwiazdami”.

Sebastian Fabijański zaliczył „bardzo mocne stłuczenie” w „Tańcu z Gwiazdami. Nie odpuszcza rywalizacji

Po zakończonym występie w „Tańcu z gwiazdami” Sebastian Fabijański wrócił do domu i postanowił jeszcze odezwać się do swoich fanów. W nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, aktor przyznał, że wskutek upadku zaliczył „bardzo mocne stłuczenie”.

W dalszej części nagrania podziękował za wsparcie fanów i pozytywne komentarze. Przyznał, że po niedzielnym występie jest bardzo zadowolony z siebie i poziomu występu, jakie zaprezentowali z Julią Suryś. Na koniec podkreślił, że najprawdopodobniej zobaczymy go na parkiecie „Tańca z gwiazdami” w kolejnym, czwartym odcinku.

Słuchajcie, chodzę. Wszystko jest chyba git. Bardzo mocne stłuczenie. Bardzo dziękuję za troskę i za te wszystkie ciepłe komentarze. (...) Jestem super szczęśliwy z tego, co udało się dzisiaj zrobić. (...) Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu znowu dla was zatańczymy przekazał.

Warto przypomnieć, że w trzecim odcinku Emilia Komarnicka pożegnała się z „Tańcem z gwiazdami”. Odpadnięcie aktorki było prawdziwym szokiem dla wielu widzów. We wcześniejszych odcinkach uczestniczka zgarniała bardzo wysokie noty od widzów i była stawiana jako faworytka do walki o Kryształową Kulę obok Magdaleny Boczarskiej i Izabelli Miko.

Sebastian Fabijański z urazem po "Tańcu z gwiazdami". Podjął decyzję Wojciech Olkusnik/East News

