Spektakularny szpagat Małgorzaty Potockiej rozgrzał widzów "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali jej wnukowie
Emocjonująca cha-cha Małgorzaty Potockiej i Mieszka Masłowskiego w premierowym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" odbiła się głośnym echem. W rozmowie z Party.pl aktorka zdradziła, jak na jej taneczne wyczyny zareagowali jej najbliżsi. Nawiązała też do osób ze środowiska artystycznego.
Choć jest już babcią, Małgorzata Potocka nie zamierza zwalniać tempa. Za nami premierowy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym aktorka wraz z partnerującym jej Mieszkiem Masłowskim zatańczyła energetyzującą cha-chę. Nie zabrakło zachwycających podnoszeń a nawet spektakularnego szpagatu. W rozmowie z naszą reporterką artystka podsumowała swój występ. Zdradziła też, jak jej wnukowie zareagowali na choreografię.
Małgorzata Potocka o swoim premierowym występie w "Tańcu z Gwiazdami"
Premierowy odcinek tanecznego hitu Polsatu zaskoczył wszystkich. Choć z show nie odpadła żadna z par, to niskie oceny i wymowne komentarze sprawiły, że na jury "Tańca z Gwiazdami" spadła fala krytyki. Najbardziej oberwało się Tomaszowi Wygodzie, który ocenił taneczne popisy Małgorzaty Potockiej i Mieszka Masłowskiego na zaledwie 5 punktów. Po takim werdykcie w sieci zawrzało. Internauci nie kryją rozgoryczenia surową oceną i zachwycają się formą i sprawnością artystki, której szpagat zrobił piorunujące wrażenie nie tylko na widzach, ale i prowadzących.
Małgorzata i Mieszko. Proszę państwa, jeżeli państwo teraz prze telewizorami próbujecie robić szpagat i nie możecie wstać, to ja was rozumiem
W rozmowie z naszą reporterką Małgorzata Potocka zdradziła, że wielogodzinne treningi na sali tanecznej to niejedyna aktywność fizyczna, której się oddaje.
Tak jak mówimy, nie wstałam z kanapy, tylko przez całe życie ćwiczę jogę
Małgorzata Potocka o reakcji swoich najbliższych na jej taniec w "Tańcu z Gwiazdami"
W rozmowie z Party.pl artystka przyznała, że z okazji premierowego odcinka 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", jej ukochana córka, Weronika, przyleciała specjalnie ze Stanów Zjednoczonych, by wspierać mamę podczas emocjonującego wieczoru. Małgorzata Potocka nawiązała również do wnuczków, którzy pomimo iż pozostali w USA, na bieżąco śledzili jej występ w telewizji. Nagle jej córka zdradziła:
Mam nagranego Grzesia, który ma 5 lat, jak oglądał babcie z Nowego Jorku, coś wspaniałego. A Tadeusz, czyli syn Matyldy był tutaj z nami na widowni, był zachwycony, wszyscy dumni z babci
W rozmowie z Party.pl Małgorzata Potocka ujawniła także, jak koledzy po fachu oceniają jej decyzję o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Odpowiedź na to i więcej pytań znajdziecie w naszym wideo.
