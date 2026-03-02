Choć jest już babcią, Małgorzata Potocka nie zamierza zwalniać tempa. Za nami premierowy odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym aktorka wraz z partnerującym jej Mieszkiem Masłowskim zatańczyła energetyzującą cha-chę. Nie zabrakło zachwycających podnoszeń a nawet spektakularnego szpagatu. W rozmowie z naszą reporterką artystka podsumowała swój występ. Zdradziła też, jak jej wnukowie zareagowali na choreografię.

Małgorzata Potocka o swoim premierowym występie w "Tańcu z Gwiazdami"

Premierowy odcinek tanecznego hitu Polsatu zaskoczył wszystkich. Choć z show nie odpadła żadna z par, to niskie oceny i wymowne komentarze sprawiły, że na jury "Tańca z Gwiazdami" spadła fala krytyki. Najbardziej oberwało się Tomaszowi Wygodzie, który ocenił taneczne popisy Małgorzaty Potockiej i Mieszka Masłowskiego na zaledwie 5 punktów. Po takim werdykcie w sieci zawrzało. Internauci nie kryją rozgoryczenia surową oceną i zachwycają się formą i sprawnością artystki, której szpagat zrobił piorunujące wrażenie nie tylko na widzach, ale i prowadzących.

Małgorzata i Mieszko. Proszę państwa, jeżeli państwo teraz prze telewizorami próbujecie robić szpagat i nie możecie wstać, to ja was rozumiem - mówił po występie pary Krzysztof Ibisz.

W rozmowie z naszą reporterką Małgorzata Potocka zdradziła, że wielogodzinne treningi na sali tanecznej to niejedyna aktywność fizyczna, której się oddaje.

Tak jak mówimy, nie wstałam z kanapy, tylko przez całe życie ćwiczę jogę - zdradziła w rozmowie z Party.pl Małgorzata Potocka.

Małgorzata Potocka o reakcji swoich najbliższych na jej taniec w "Tańcu z Gwiazdami"

W rozmowie z Party.pl artystka przyznała, że z okazji premierowego odcinka 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", jej ukochana córka, Weronika, przyleciała specjalnie ze Stanów Zjednoczonych, by wspierać mamę podczas emocjonującego wieczoru. Małgorzata Potocka nawiązała również do wnuczków, którzy pomimo iż pozostali w USA, na bieżąco śledzili jej występ w telewizji. Nagle jej córka zdradziła:

Mam nagranego Grzesia, który ma 5 lat, jak oglądał babcie z Nowego Jorku, coś wspaniałego. A Tadeusz, czyli syn Matyldy był tutaj z nami na widowni, był zachwycony, wszyscy dumni z babci - przyznała córka Małgorzaty Potockiej.

W rozmowie z Party.pl Małgorzata Potocka ujawniła także, jak koledzy po fachu oceniają jej decyzję o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Odpowiedź na to i więcej pytań znajdziecie w naszym wideo.

Zobacz także: