Start 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" na antenie Polsatu wywołał burzę nie tylko w studiu, ale przede wszystkim wśród fanów programu. Już po pierwszym odcinku juror Tomasz Wygoda znalazł się pod ogniem ostrej krytyki ze strony sympatyków show. Widzowie zarzucają mu oderwane od rzeczywistości, filozoficzne wypowiedzi, które nie pasują do rozrywkowej atmosfery show. Lawina negatywnych komentarzy rozlała się w mediach społecznościowych.

Tomasz Wygoda w centrum kontrowersji. Widzowie "Tańca z Gwiazdami" ostro go oceniają

Pierwszy odcinek najnowszej odsłony tanecznego hitu Polsatu miał być pełen lekkości i dobrej zabawy. Choć w premierowym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" obyło się bez eliminacji, to surowe oceny jury już stały się kością niezgody wśród sympatyków programu. Podczas gdy jedni podkreślają, że w ocenach jury liczy się profesjonalizm, a "Taniec z Gwiazdami" jest konkursem z udziałem celebrytów, który musi zostać poddany ocenie, inni nie kryją oburzenia zbyt dużymi oczekiwaniami wobec swoich ulubieńców, szczególnie w premierowym odcinku programu.

Tuż po emisji show, w sieci zawrzało od komentarzy. Nie zabrakło oskarżeń o faworyzowanie niektórych uczestników oraz niesprawiedliwe noty. Najmocniejsze słowa były jednak kierowane w stronę Tomasza Wygody. Widzowie zarzucają mu m.in. zarozumiałość i długie niezrozumiałe wypowiedzi.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" żądają usunięcia Tomasza Wygody z jury programu

Wśród licznych komentarzy na temat najnowszego odcinka "Tańca z Gwizdami" nie zabrakło tych, w których widzowie zarzucali Tomaszowi Wygodzie m.in. wygłaszanie "zbyt filozoficznych wywodów", które nie niosą za sobą merytorycznego przesłania.

Wygoda już się nie powstrzymuje ze swoimi filozofiami.

Ale ten Wygoda jest odklejony, o czym on gada? Chyba nikt nie ma pojęcia, tylko on sam. Najbardziej irytująca osoba z tego programu - pisali internauci.

Niektórzy nawet wprost żądali usunięcia Tomasza Wygody z jury "Tańca z Gwiazdami".

Możecie wywalić tego Wygodę? Zbiera czas antenowy na porządne wypowiedzi, a tymczasem słuchamy jego zbędnych wywodów - czytamy w komentarzach.

Emocje w studiu i sieci. Jurorzy "Tańca z Gwiazdami" w ogniu krytyki

Ostra krytyka dotknęła również innych jurorów, zwłaszcza Iwonę Pavlović. Widzowie nie szczędzili jej gorzkich słów za wystawienie niskich ocen, między innymi trójki dla Piotra Kędzierskiego. Pojawiły się głosy, że jury nie potrafi wczuć się w atmosferę pierwszego odcinka, który z zasady powinien być potraktowany jako zabawa i rozgrzewka.

By tego było mało, już w studiu "Tańca z Gwiazdami" widownia dała wprost do zrozumienia, co sądzi o ostrych ocenach jurorów. Tuż po ogłoszeniu najbardziej surowych werdyktów na sali rozbrzmiały buczenia. Atmosfera w studiu stała się napięta, a niezadowolenie widzów rosło z każdą minutą programu. Komentujący w internecie żądali zmian personalnych i powrotu do większej lekkości, która kiedyś wyróżniała ten format na tle innych programów rozrywkowych.

Zobacz także: