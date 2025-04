Samanti od pierwszych chwil przyciągnęła uwagę widzów 10. edycji "Hotelu Paradise". Pewna siebie i nieco ekscentryczna blondynka szybko została okrzyknięta jedną z najbarwniejszych uczestniczek w historii formatu. I choć udział w show miał dla niej słodko-gorzki smak, a dziewczynie nie udało się odnaleźć w programie upragnionej bratniej duszy, to miłość znalazła ją poza murami rajskiego hotelu. Teraz zdradziła, kim jest jej ukochany.

Samanti z "Hotelu Paradise" jest w związku po programie

Gdy Samanti weszła do "Hotelu Paradise", od razu zyskała ogromną sympatię nie tylko uczestników, ale też widzów formatu. To właśnie ona stworzyła pierwszą jednopłciową parę w historii rajskiego hotelu, jednak na każdym kroku podkreślała, że wciąż liczy, iż w programie pojawi się przystojniak, który skradnie jej serce. Jak już wiemy, tak się stało, a dziewczyna odpadła z show nie kryjąc swojego rozżalenia. Teraz, kiedy od zakończenia zdjęć do 10. edycji rajskiego hotelu minęło już kilka miesięcy, życie uczestniczki diametralnie się zmieniło. Samanti z "Hotelu Paradise" przeszła ogromną metamorfozę i schudła 14 kilogramów. To jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że jej serce jest już zajęte.

Już w "Hotelu Paradise" Samanti podkreślała, że marzy o przystojniaku w typie Latynosa. Dziewczyna niejednokrotnie mówiła w show, że jeśli próg rajskiego hotelu przekroczy Włoch lub Hiszpan, to z pewnością zawróci jej w głowie. Co ciekawe, choć w programie tak się nie stało, to właśnie w prawdziwym życiu Samanti poznała wyśnionego Włocha.

Mój chłopak jest z Italii, więc pozna teraz moją rodzinę na osiemnastce. Przylatuje do Polski za miesiąc. Mam nadzieję, że go pokochają - wyznała w rozmowie z naszą reporterką Samanti z ''Hotelu Paradise''.

W "Hotelu Paradise" Samanti tworzyła parę nie tylko z Weroniką, ale też z Hubertem, z którym już planowała imiona ich wspólnych dzieci, co odbiło się w sieci głośnym echem. Nic więc dziwnego, że w relacji ze swoim nowym ukochanym, charyzmatyczna uczestniczka rajskiego hotelu stara się być bardziej powściągliwa.

To coś bardziej poważnego, więc ja się muszę troszeczkę uspokoić, bo jestem troszeczkę zwariowana, zależy mi na tym chłopaku i chcę się trochę zmienić i uspokoić, żeby ten właśnie związek przetrwał - wyznała w rozmowie z TVN.

Samanti mówi wprost, że jej ukochany spełnia wszystkie kryteria idealnego partnera, o jakich kiedykolwiek marzyła.

Jest bardzo przystojny, jest bardzo romantyczny. Taki, jak sobie wymarzyłam, takiego znalazłam i zobaczymy, co będzie dalej - dodała.

Samanti z "Hotelu Paradise" podkreśliła jednak w rozmowie z naszą reporterką, że choć stara się być powściągliwa w planowaniu przyszłości, to jej ukochany nie stroni od rozmów o małżeństwie.

Dagamy sobie o ślubie, o dzieciach - wyznaje Samanti z ''Hotelu Paradise'' w rozmowie z Party.pl

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze o swoim ukochanym zdradziła nam Samanti z "Hotelu Paradise".

