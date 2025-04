Wielki finał dziesiątej edycji "Hotelu Paradise" już za nami. Zaledwie kilka dni temu widzowie zobaczyli ostatni odcinek programu, który wygrali Jagoda i Adam. Na miejscu drugim znaleźli się Karolina i Adrian, którzy mieli chyba największą szansę na stworzenie związku po powrocie do Polski. Teraz para z "Hotelu Paradise" ujawniła, jak wyglądała ich relacja po zakończeniu show.

Karolina i Adrian od samego początku stworzyli parę w dziesiątej edycji "Hotelu Paradise". Widzowie byli świadkami jak rodzi się między nimi uczucie i chyba wszyscy fani programu mieli nadzieję, że Karolina i Adrian będą razem po zakończeniu hitu Telewizyjnej Siódemki. Niestety, pod koniec dziesiątej edycji między Karoliną a Adrianem pojawiły się pierwsze zgrzyty. Wszystko zaczęło się miedzy nimi psuć, gdy w "Hotelu Paradise" pojawił się Bartek. Uczestniczka nie ukrywała, że jest nim oczarowana, a nawet padły słowa, że chciałaby stworzyć z nim parę. Ostatecznie Karolina zmieniła zdanie i została z Adrianem, który teraz najwyraźniej ma żal do swojej programowej partnerki. W programie Adrian z czułością traktował Karolinę, ale teraz przed naszą kamerą nie szczędził jej gorzkich słów. W rozmowie z reporterką Party.pl Adrian mówił wprost, że miał już dość zachowania Karoliny.

Według Adriana ich relacja miała się zmienić gdy Karolina zaczęła skupiać się tylko na sobie. Zdaniem uczestnika jego partnerka przejmowała się jedynie negatywnymi komentarzami po emisji odcinków i nie interesowało jej życie Adriana.

Uczestnik przyznał, że po programie to się zmieniło i mocno zbliżył się do Karoliny. Niestety, w pewnym momencie zaczęło dochodzić do kłótni i były sytuacje, przez które Adrian zaczął się męczyć w związku. Adrian miał dość, że Karolina skupia się jedynie na hejcie, jaki wylewał się na nią podczas emisji programu. W pewnym momencie między parą doszło do wymiany zdań przed kamerą.

Adrian od razu zareagował na słowa Karoliny i nie ukrywał swojego żalu.