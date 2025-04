Przypomnijmy, że w wielkim finale 10. edycji "Hotelu Paradise" Jagoda i Adam zdobyli zdecydowaną większość głosów od byłych uczestników programu. Aż 11 z 13 osób opowiedziało się za nimi, podczas gdy Karolinę i Adriana poparli jedynie Natalia i Hubert. Później Jagoda i Adam stanęli na ścieżce lojalności i postanowili podzielić się wygraną, co oznaczało, że każde z nich otrzymało po 50 tysięcy złotych.

Co o wynikach finału sądzi zatem przegrana para? W rozmowie z naszą reporterką przyznali to wprost!

Karolina i Adrian ostatnio byli gośćmi w naszym studio i oczywiście nie mogło zabraknąć tematu finału 10. edycji "Hotelu Paradise". Nasza reporterka spytała ich wprost, co sądzą o zwycięskiej parze i czy ich zdaniem Jagoda i Adam zasłużyli na zwycięstwo. Wówczas Karolina i Adrian szybko nawiązali do... samej Jadzi!

Wszyscy będąc tam w programie mówiliśmy, że zasłużyli i myślę, że to jest istotne. Wiadomo, teraz widzimy z perspektywy, że Jagoda bardzo dużo mieszała, ale robiła to świadomie, bo powiedziała to w dniu finałowym, więc po prostu gratulacje dla niej, że udało jej się ograć nas jak dzieci

dodał Adrian