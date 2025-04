Raz na jakiś czas do mediów powraca temat relacji między Dodą a Radosławem Majdanem i Małgorzatą Rozenek. Niedawno piosenkarka i sportowiec wymienili się uszczypliwościami pod swoim adresem. W rozmowie z Party.pl, sprawę skomentowała Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek o Dodzie

Ostatnio znowu było gorąco na linii Radosław Majdan-Doda. Wszystko przez zbliżający się serial dokumentalny o artystce, do którego (jako były partner) otrzymał zaproszenie, ale go nie przyjął. W rozmowie z Party.pl były bramkarz podsumował: "Nie chce uczestniczyć w tym cyrku. Jeśli chodzi o Dorotę i o mnie to z jej perspektywy jest często jakieś zahaczenie mojej osoby z przypominaniem jak to było". Później Doda w wywiadzie odpowiedziała Majdanowi: "Myślę, że jest za późno, ponieważ Radziu to jest taki nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia". Jak na te medialne przepychanki między Dodą a Radosławem Majdanem reaguje Małgorzata Rozenek"?

Jak siedzisz sobie i żyjesz sobie normalne życie i masz to wszystko, co jest naprawdę ważne, to nie masz realnie przestrzeni, żeby reagować na każdą głupotę, która się pojawia - wyznała w rozmowie z Party.pl.

