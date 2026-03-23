Maserak gorzko o występach w "Tańcu z gwiazdami". Wspomniał o Fabijańskim

Czwarty odcinek „Tańca z gwiazdami” przyniósł wiele emocji za sprawą rodzinnych występów. Parkiet rozpaliły m.in. Magdalena Boczarska, która zgarnęła maksymalne noty, a także Izabella Miko. Dobre wrażenie na widzach zrobił też Sebastian Fabijański, jednak nie zachwycił wszystkich jurorów, co wywołało gorącą dyskusję internautów. Teraz oliwy do ognia dolał Rafał Maserak, który w rozmowie z naszą reporterką wygłosił kilka poważnych uwag.

Rafał Maserak wygłosił gorzki apel do uczestników „Tańca z gwiazdami

Od początku najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” wysoki poziom imponuje widzom programu. Jednak Rafał Maserak wygłosił opinię, która może wywołać kontrowersje. W rozmowie z naszą reporterką przyznał, że obecnie uczestnicy mocno skupiają się na show i odgrywaniu scen, natomiast już mniej liczy się taniec.

Juror przyznał, że lata temu, w pierwszych polskich edycjach „Tańca z gwiazdami” podejście do repertuaru było znacznie surowsze. Jednocześnie Maserak ma świadomość tego, że zmiany są wprowadzane ze względu na oczekiwania widzów.

Chciałbym taki manifest ogłosić. Brakuje nam tego tańca w tańcu. (…) Dwadzieścia parę lat temu, kiedy zaczynał się „Taniec z gwiazdami” w Polsce, nie mieliśmy możliwości używania innych stylów tanecznych. Czyli jak była samba, to od pierwszego uderzenia, nie było żadnych scenek rodzajowych, aktorskich, tylko od razu stawaliśmy, muzyka, zaczynaliśmy taniec. Teraz to troszkę poszło w inną stronę, ale ludzie oczekują tego, bo chcą show powiedział.

Rafał Maserak punktuje występ Fabijańskiego w „Tańcu z gwiazdami”

Przy okazji rozmowy Rafał Maserak został zapytany o surowe podejście Iwony Pavlović do Sebastiana Fabijańskiego. Czarna Mamba stwierdziła, że w występie aktora było „mało samby w sambie”. Juror przyznał, że rzeczywiście jego taniec odbiegał od standardów.

Nieco inne zdanie mają oglądający. Warto przypomnieć, że fani „Tańca z gwiazdami” byli oburzeni oceną Fabijańskiego i nie kryli żalu do jurorów programu Polsatu.

U Sebastiana widać to było gołym okiem, że samby w sambie było mało. Były elementy samby, ale też nie do końca samby z tańca towarzyskiego, tylko samba brazylijska. Tutaj apel do tancerzy i gwiazd, żeby bardziej się skupiły na tych tańcach towarzyskich, bo będziemy surowiej oceniać, a nie chcemy podsumował.

