W odcinku rodzinnym programu Natsu w „Tańcu z gwiazdami” wyszła na parkiet nie tylko z partnerem Wojciechem Kuciną, ale też z tatą Andrzejem. Para z bliską osobą zaprezentowała walc wiedeński, a występ od razu stał się jednym z najgłośniej komentowanych momentów wieczoru. Jurorzy ocenili ten taniec na łączenie 27 pkt, a część widzów już po emisji zaczęła porównywać wrażenia z parkietu, zwracając uwagę na to, jak w tej rodzinnej konfiguracji wyglądała praca całej trójki.

Natsu wystąpiła z tatą w „Tańcu z gwiazdami”. Jurorzy nie byli zachwyceni

Po występie komentarze zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych programu. Wpisy internautów dotyczyły nie tylko samej choreografii, ale też tego, kto w tej trójce najbardziej przyciągał wzrok. W dyskusji przewijały się gratulacje i krótkie oceny, a wiele osób podkreślało, że w takim odcinku najmocniej wybrzmiewają emocje związane z obecnością bliskich na parkiecie.

Natsu nie ukrywała wzruszenia po występie z ukochanym tatą, ale jurorzy przyznali im zaledwie 27 punnktów. Warto przypomnieć, że po rodzinnym odcinku „Tańca z gwiazdami” media zalała fala komentarzy. Widzowie byli wyraźnie podzieleni tym, co zobaczyli.

Widzowie uderzyli w jurorów „Tańca z gwiazdami” po występie Natsu

Po występie Natsu z ojcem w sieci zawrzało. Internauci nie mogą uwierzyć, że influencerka w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" otrzymała od jurorów zaledwie 27 punktów. Fani programu pisali wprost: „Mogli dać wyższe (przyp. red. - noty), zwłaszcza że to odcinek rodzinny”, „A mi się podobało. Rodzina z klasą i tata wspaniale tańczył”. „Elegancki taniec. Piękna rama taty Podobało mi się”, „Bardzo fajnie. Rzeczywiście szkoda, że nie było więcej tańca z tatą, ale ogólnie bardzo fajnie wyszło”, „Za mało punktów… to było naprawdę piękne”.

