Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" nie przeszedł bez echa. Sebastian Fabijański, który zatańczył sambę w nieco nietypowej odsłonie, usłyszał od jurorów, że w jego występie było "za mało samby". Ta opinia wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Fani programu nie kryją rozczarowania i wprost piszą, że oceny były niesprawiedliwe, a sam występ - jeden z najlepszych w tej edycji.

Fani zachwyceni występem Sebastiana Fabijańskiego: "To było coś innego!"

Widzowie niemal jednogłośnie podkreślają, że taniec Sebastiana Fabijańskiego wyróżniał się na tle innych występów. W komentarzach nie brakuje entuzjazmu i wsparcia:

Świetne to było. Idźcie dalej tak odważnie po zwycięstwo!

Jak dla mnie największe pozytywne zaskoczenie tej edycji.

Fani doceniają przede wszystkim luz, autentyczność i brak schematów, które ich zdaniem coraz bardziej wyróżniają uczestnika.

"Taniec z Gwiazdami": Burza po ocenach jurorów

Znacznie mniej entuzjazmu wzbudziły natomiast noty przyznane przez jury. Internauci zwracają uwagę na brak spójności w ocenianiu i podkreślają, że program to przede wszystkim show:

Przecież to taneczne show! (…) więc skąd te oceny???

Pojawiły się też głosy, że krytyka choreografii jest nietrafiona, bo uczestnik nie ma na nią pełnego wpływu:

Powinien być oceniony taniec samego Sebastiana, a nie choreografia…

Dyskusja szybko przerodziła się w szerszy spór o to, co w "Tańcu z Gwiazdami" powinno być najważniejsze - technika czy widowisko.

Pod nagraniem występu w mediach społecznościowych głos zabrał również sam Sebastian Fabijański, który nie krył emocji i wdzięczności za wsparcie widzów:

Czy mi się wydaje czy my zrobiliśmy coś, czego w tym programie nie było? @weranda.fabijanska to było piękne uczucie tańczyć z Tobą! z Tobą też @juliasurys!! Jak z resztą co tydzień! Niech to się nie kończy! A wszystkim widzom dziękuję za wsparcie i te super komentarze!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

