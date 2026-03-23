Piotr Kędzierski nie ukrywa, że w "Tańcu z Gwiazdami" oprócz umiejętności tanecznych nadrabia też poczuciem humoru i dystansem do siebie. Do tej pory prezenter mocno chronił swoje życie prywatne, ale w odcinku rodzinnym zdradził co nieco na temat relacji ze swoją mamą i wspominał też edukację. Okazało się, że chodził do szkoły katolickiej. Jak wspomina ten czas?

Piotr Kędzierski podbija parkiet "Tańca z Gwiazdami"

Piotr Kędzierski jest znany z show-biznesu jako dziennikarz radiowy i telewizyjny oraz prezenter. Jest kojarzony głównie z programami rozrywkowymi - prowadził m.in. „Bitwę na głosy” oraz „Lubię to”. Teraz jest jednym z uczestników osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" i mierzy się z tanecznymi choreografiami oraz ocenami jury. W rodzinnym odcinku Piotr Kędzierski wystąpił razem ze swoją mamą. Przed ich wspólnym tańcem widzwie zobaczyli wyjątkowe nagranie, w którym Piotr Kędzierski publicznie ujawnił, że chodził do szkoły katolickiej.

Piotr Kędzierski zaskoczył wyznaniem o szkole katolickiej

W wywiadzie z reporterką Party.pl Piotr Kędzierski odpowiedział na pytania dotyczące szkoły katolickiej i podzielił się wspomnieniami z tego czasu:

Tak, chodziłem. Byli sami mężczyźni, moje hormony wtedy buzowały i był to moim zdaniem dość niefortunny wybór szkoły. Mam kilku znajomych nawet z tej szkoły. (...) Mieliśmy więcej lekcji religii. - powiedział wprost Piotr Kędzierski

To jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że Piotr Kędzierski do szkoły katolickiej chodził tylko przez rok, a swoją naukę w szkole średniej kontynuował aż w trzech placówkach edukacyjnych.

Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że chodziłem w ogóle do trzech liceów. Pierwsze istnieje, ale zmieniło budynek, drugie... katolickie, chodziłem tam przez rok, i zostało zburzone i jest tam teraz jakiś blok, a trzecie też przestało istnieć. - dodał

