Ada Fijał od lat uznawana jest nie tylko za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie, ale też prawdziwą specjalistkę od stylu. Programy z jej udziałem, jak "Gwiazdy na dywaniku" czy "Shopping Queens", gdzie przez niemal dekadę oceniała modowe wybory uczestniczek robiły furorę wśród widzów i fanów modowych trendów. Podczas oficjalnej premiery "Diabeł ubiera się u Prady 2", gdzie moda gra pierwsze skrzypce, nasza reporterka zapytała Adę Fijał wprost, co sądzi o stylu Polaków. Wymowna odpowiedź.

Ada Fijał wprost oceniła styl Warszawiaków

Niedługo po światowej premierze "Diabeł ubiera się u Prady 2" z Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley'em Tucci w rolach głównych, przyszedł czas na oficjalne pokazy filmu w innych krajach, w tym w Polsce. 23 kwietnia 2026 roku w warszawskiej Kinotece odbyła się oficjalna, polska premiera "Diabeł ubiera się u Prady 2", która przyciągnęła plejadę gwiazd.

Na czerwonym dywanie swoimi kreacjami olśniewały m.in. Karolina Pisarek, która niedawno ogłosiła ciążę, Edyta Herbuś, Lara Gessler, Kasia Sokołowska czy Maja Ostaszewka w iście hollywoodzkich, wieczorowych kreacjach. Tego wieczoru na ściance wyjątkowo wyróżniała się jednak Ada Fijał, w mocnym czerwonym, skórzanym total looku, rodem z "Lary Croft".

Podczas rozmowy z naszą reporterką aktorka i specjalistka od stylu odniosła się m.in. do nowej odświeżonej wersji kultowej komedii "Diabeł ubiera się u Prady".

Jest dużo mody, dużo fleszy, dużo błysku, dużo takiego naszego świata - oceniła ''Diabeł ubiera się u Prady 2'' Ada Fijał.

Nagle nasza reporterka zapytała wprost, co Ada Fijał myśli o modowych wyborach Warszawiaków. Jak Polacy wypadają na tle Nowego Jorku, gdzie dzieje się akcja "Diabeł ubiera się u Prady 2"?

Ten styl bywa różny, również u mnie. - przyznała z rozbawieniem Ada Fijał.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze nam zdradziła. Nawiązała też do najgorętszych modowych trendów nadchodzących zezonów.

Zobacz także: