Gwiazdy na premierze "Diabeł ubiera się u Prady 2": Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i inni
Światowa premiera "Diabeł ubiera się u Prady 2"odbyła się 20 kwietnia br. w Nowym Jorku i zamieniła Lincoln Center w pokaz mody. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, a obok obsady filmowej nie zabrakło też znanych gości. Mamy dużo zdjęć.
Nowy Jork dostał tej nocy dokładnie to, co obiecywał tytuł: modę w trybie wielkiego wejścia. 20 kwietnia 2026 r. w Lincoln Center, w David Geffen Hall, odbyła się światowa premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". Na czerwonym dywanie spotkała się obsada, której wspólne pojawienie się po latach działa jak magnes: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci znów stanęli ramię w ramię, a wśród gości nie zabrakło nazwisk z pierwszych stron branży mody i show-biznesu.
Plejada gwiazd na światowej premierze "Diabeł ubiera się u Prady 2"
Po niemal dwóch dekadach fani filmu "Diabeł ubiera się u Prady" mają powody do radości. Do kin niebawem trafi długo wyczekiwana kontynuacja produkcji z modą w roli głównej. Na ekranie ponownie zobaczymy Anne Hathaway w kultowej roli Andy Sachs, którą poznaliśmy w 2006 roku jako skromną młodą dziennikarkę marzącą o wielkiej karierze. .W nowej odsłonie nie zabranie również Meryl Streep w roli legendarnej Mirandy Priestly, Emily Blunt jako Emily Charlton, oraz Stanley'a Tucci jako Nigela Kiplinga.
W miniony poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, w Nowym Jorku odbyła się światowa premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", którego zwiastun poruszył cały świat. Wieczór miał tempo pokazu: krótkie zatrzymania do zdjęć, szybkie powitania i kolejne wejścia, które podkręcały emocje. W jednym miejscu zderzyły się film i moda, a czerwony dywan przestał być tylko tłem. Obok gwiazd produkcji pojawili się m.in. Lady Gaga i Anna Wintour, a także Simone Ashley, Helen J. Shen, Kenneth Branagh oraz Caleb Hearon. Na liście gości dało się też zauważyć nazwiska, które świetnie odnajdują się w takim środowisku: Coco Rocha, Heidi Klum czy Barbara Palvin i Dylan Sprouse.
Ta premiera od początku była ustawiona na mocny wizualny efekt. Dominowała ognista czerwień, wyraźnie kojarzona z filmowym motywem i plakatową ikonografią. Dzięki temu zdjęcia z wydarzenia wyglądają jak spójna, przemyślana opowieść, a nie przypadkowy przegląd stylizacji.
Anne Anne Hathaway i Meryl Streep w czerwieni na premierze "Diabeł ubiera się u Prady 2"
Anne Hathaway postawiła na czerwoną suknię Louis Vuitton z gorsetową górą i rozkloszowanym dołem, do tego dobrała dopasowane buty na platformie. Całość domknęła biżuteria Bulgari z różowego złota, z mocnym akcentem w postaci czerwonego pierścionka. Efekt był czytelny: look miał energię wielkiej premiery i konsekwencję stylu, który nie musi niczego udowadniać.
Meryl Streep zagrała inną nutą, ale w tej samej palecie — pojawiła się w czerwonej pelerynie Givenchy. Do tego czarne skórzane rękawiczki, botki na obcasie i okulary przeciwsłoneczne, czyli zestaw, który natychmiast buduje charakter postaci i sceniczny sznyt. W tle przewijał się też wątek jej wcześniejszego pojawienia się w płaszczu w panterkę Gucci, zanim wieczór na dobre należał już do peleryny.
Emily Blunt w eterycznej kreacji na premierze "Diabeł ubiera się u Prady 2"
Emily Blunt przyciągała spojrzenia projektem Schiaparelli: uwagę skupiał "biżuteryjny gorset" z piórami i obszerna, warstwowa spódnica. Dopełnieniem była perłowa biżuteria, która dodawała stylizacji elegancji, nie odbierając jej odważnej konstrukcji.
Z kolei znany z roli Nigela Kiplinga, Stanley Tucci pozostał wierny klasycznej, dopracowanej formie w postaci klasyczneo, czarnego smokingu. W takim zestawie łatwo zniknąć obok spektakularnych kreacji, ale tu działała proporcja i pewność wyboru.
Powrót "Diabeł ubiera się u Prady" po 20 latach. Nowy Jork znów staje się planem gry
Premiera nie była tylko wydarzeniem towarzyskim. To też wyraźny sygnał, że kontynuacja kultowego tytułu wchodzi w decydującą fazę promocji. Film "Diabeł ubiera się u Prady" wraca po 20 latach, a druga część ma trafić do kin 1 maja 2026 r. Za kamerą ponownie stoi David Frankel, scenariusz napisała Aline Brosh McKenna, a produkcję firmuje Wendy Finerman.
Fani dostaną powrót do biur magazynu "Runway" i na modne ulice Nowego Jorku — czyli dokładnie tam, gdzie ta historia zawsze brzmiała najmocniej. I jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości, czy to będzie wyłącznie sentymentalna podróż, ten czerwony dywan podpowiada jedno: ta odsłona ma ambicję być głośna, wyrazista i skrojona pod współczesną modową wrażliwość.
Zobacz także:
