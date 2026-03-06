Nicol Pniewska zaskoczyła wszystkich uczestników programu „Królowa przetrwania”, kiedy zdecydowała się po raz pierwszy publicznie odnieść do swojego byłego związku z Allanem Krupą, synem Edyty Górniak. Podczas integracji w drużynie różowych pojawiło się pytanie o burzliwy koniec jej relacji z Allanem. Właśnie wtedy influencerka postanowiła szczerze przedstawić swoją wersję wydarzeń, nie kryjąc emocji i żalu. Podkreśliła, że to właśnie matka Allana, zaraz po zerwaniu, skontaktowała się z jej ojcem i skierowała wobec niego poważne zarzuty. Teraz Nicol Pniewska idzie o krok dalej i zdradza, czy ma żal do Edyty Górniak.

Mocne słowa Nicol Pniewskiej dotyczące zakończenia relacji z Allanem Krupą

Nicol Pniewska otwarcie przyznała, że jej związek z Allanem był prawdziwy i że bardzo kochała swojego partnera. Wbrew plotkom, które krążyły w mediach i komentarzom Edyty Górniak, Nicol stanowczo podkreśliła, że po rozstaniu nie chciała być z nikim innym. Jednak los sprawił, że obecnie jej serce znów jest zajęte i buduje szczęśliwy związek.

Pomimo wielu plotek, które też pani Edyta mówiła na mój temat, naprawdę kochałam Alana i po nim nie chciałam z nikim być. Tak się udało niespodziewanie, że jestem teraz w szczęśliwej relacji. Oficjalnie mogę powiedzieć, że moje serce jest zajęte - wyznała Pniewska w 'Królowej przetrwania'.

Tym samym influencerka rozwiała wszelkie domysły i plotki, które pojawiały się po ich rozstaniu. Wyraźnie zaznaczyła, że jej przeszłość z Allanem należy już do zamkniętego rozdziału, a teraz skupia się na nowym etapie swojego życia.

Nicol Pniewska ma żal do Edyty Górniak

Nicol Pniewska podczas rozmowy z reporterką Party.pl, Angeliką Bielską, odpowiedziała na pytanie, czy ma żal do Edyty Górniak. Okazuje się, że odpowiedzieć była dość jednoznaczna:

Tak, bo my z Allanem bylibyśmy teraz przyjaciółmi moim zdaniem - wyznała Nicol Pniewska

Koniecznie obejrzyjcie całą, krótką rozmowę z byłą partnerką syna Edyty Górniak. Mają jeszcze kontakt?

