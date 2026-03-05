Dokument poświęcony Edycie Górniak, który miał premierę na platformie SkyShowtime, wzbudził ogromne emocje wśród widzów. Podczas pierwszego odcinka artystka zdobyła się na wyjątkowo szczere wyznanie, które nigdy wcześniej nie ujrzało światła dziennego. Edyta Górniak, znana z niezwykłej wrażliwości, opowiedziała o stracie dziecka sprzed kilku lat, przyznając, że jej syn Allan mógł mieć siostrę. Edyta Górniak nie kryła łez.

Osobiste wyznanie Edyty Górniak o stracie ciąży

Premiera dokumentu o Edycie Górniak była wielkim wydarzeniem dla polskiego show-biznesu. Artystka pojawiła się na czerwonym dywanie w spektakularnej sukni, a towarzyszył jej syn Allan. W dokumencie o sobie Edyta Górniak ujawnia nieznane dotąd kulisy jej życia prywatnego. Już w zwiastunie Edyta Górniak wyjawiła sekret z przeszłości, a teraz na jaw wyszły kolejne fakty z życia artystki.

W dokumencie Edyta Górniak nie kryła łez i poinformowała, że kilka lat temu była w ciąży. Co więcej, piosenkarka przyznała, że tego nie wiedział nawet jej syn. Słowa te padły podczas oglądania zdjęć z wizyty w „Dzień dobry TVN” w 2018 roku.

Allan tego nie wie, ale tutaj, kiedy byliśmy wtedy w TVN gośćmi, ja byłam w ciąży. Miałby siostrę - wyznała Edyta Górniak

Edyta Górniak wspomina wizytę w studiu „Dzień dobry TVN”

W dokumencie wyemitowanym na SkyShowtime Edyta Górniak wróciła wspomnieniami do tamtego okresu, w którym była w ciąży. Słowa artystki komentujące kadry sprzed lat poruszają do łez. Edyta Górniak otworzyła się przed kamerą:

Lubię to. Lubię te zdjęcia. Bo na tym zdjęciu przez kilka chwil mam dwoje dzieci - wyznała poruszona wokalistka.

