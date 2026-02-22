Miłosne show "Rolnik szuka żony" od 12 sezonów bawi i wzrusza widzów Telewizji Polskiej, którzy z wypiekami na twarzach śledzą perypetie kolejnych rolniczek i rolników marzących o poznaniu swojej bratniej duszy. Dzięki programowi wielu bohaterom udało się stworzyć kochające rodziny z kandydatami i kandydatkami poznanymi na planie show. Czy w najnowszej edycji również możemy liczyć na szczęśliwe zakończenia? Tego dowiemy się już niebawem. Podczas wiosennej ramówki TVP prowadząca "Rolnik szuka żony", Marta Manowska uchyliła nam rąbka tejemnicy.

Marta Manowska o nadchodzącej, 13. edycji "Rolnik szuka żony"

Prezentacja nowości Telewizji Polskiej przyciągnęła najgorętsze nazwiska ze świata show-biznesu. Plejada gwiazd pojawiła się na wiosennej ramówce TVP, w czwartek 19 lutego 2026 roku, obdarowując fotoreporterów uśmiechami i chętnie udzielając wywiadów. Nasza reporterka zapytała Martę Manowską wprost o przygotowania do najnowszej, 13. edycji "Rolnik szuka żony".

Wyjeżdżam za parę dni na zdjęcia wizytówek - zdradziła w rozmowie z Party.pl Marta Manowska.

Kim są nowi bohaterowie miłosnego hitu TVP? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Marta Manowska.

Co wiemy o uczestnikach 13. edycji "Rolnik szuka żony"

Choć na emisję 13. edycji "Rolnik szuka żony" musimy jeszcze nieco poczekać, produkcja programu niedawno ujawniła, kto z pewnością nie może zgłosić się do programu. W wywiadzie dla "Tygodnika Poradnik Rolniczy" reżyser programu Grzegorz Krawiec zdradził, że choć w programie mogą brać udział wdowcy i rozwodnicy, to warunkiem jest ich uregulowana sytuacja prawna.

Nie może być tak, że ktoś wczoraj się rozwodzi, a dziś szuka żony, bo to jest niepoważne - przyznał.

Podkreślił także, że nie ma wytycznych dotyczących rozmiaru gospodarstwa oraz konkretnej gałęzi rolnictwa.

Masz sady, stawy rybne lub szklarnie? Czujesz, że osiągnąłeś już wszystko w sferze zawodowej i brakuje Ci już tylko kogoś, z kim mógłbyś iść przez życie? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. - brzmi fragment formularza zgłoszeniowego do ''Rolnik szuka żony'', opublikowanego przez TVP.

Czy w nowej edycji będzie przewaga rolników, a może rolniczek? Tego dowiemy się już niebawem.

