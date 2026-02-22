Manowska wygadała się nt. uczestników nowej edycji "Rolnika". Tylko u nas powiedziała to wprost
Za nami prezentacja wiosennej ramówki TVP i nowości stacji. Zapytaliśmy Martę Manowską o szczegóły zbliżającej się wielkimi krokami 13. edycji "Rolnik szuka żony". Prowadząca hitowe miłosne show powiedziała to wprost, o bohaterach nowego sezonu.
Miłosne show "Rolnik szuka żony" od 12 sezonów bawi i wzrusza widzów Telewizji Polskiej, którzy z wypiekami na twarzach śledzą perypetie kolejnych rolniczek i rolników marzących o poznaniu swojej bratniej duszy. Dzięki programowi wielu bohaterom udało się stworzyć kochające rodziny z kandydatami i kandydatkami poznanymi na planie show. Czy w najnowszej edycji również możemy liczyć na szczęśliwe zakończenia? Tego dowiemy się już niebawem. Podczas wiosennej ramówki TVP prowadząca "Rolnik szuka żony", Marta Manowska uchyliła nam rąbka tejemnicy.
Marta Manowska o nadchodzącej, 13. edycji "Rolnik szuka żony"
Prezentacja nowości Telewizji Polskiej przyciągnęła najgorętsze nazwiska ze świata show-biznesu. Plejada gwiazd pojawiła się na wiosennej ramówce TVP, w czwartek 19 lutego 2026 roku, obdarowując fotoreporterów uśmiechami i chętnie udzielając wywiadów. Nasza reporterka zapytała Martę Manowską wprost o przygotowania do najnowszej, 13. edycji "Rolnik szuka żony".
Wyjeżdżam za parę dni na zdjęcia wizytówek
Kim są nowi bohaterowie miłosnego hitu TVP? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradziła nam Marta Manowska.
Co wiemy o uczestnikach 13. edycji "Rolnik szuka żony"
Choć na emisję 13. edycji "Rolnik szuka żony" musimy jeszcze nieco poczekać, produkcja programu niedawno ujawniła, kto z pewnością nie może zgłosić się do programu. W wywiadzie dla "Tygodnika Poradnik Rolniczy" reżyser programu Grzegorz Krawiec zdradził, że choć w programie mogą brać udział wdowcy i rozwodnicy, to warunkiem jest ich uregulowana sytuacja prawna.
Nie może być tak, że ktoś wczoraj się rozwodzi, a dziś szuka żony, bo to jest niepoważne
Podkreślił także, że nie ma wytycznych dotyczących rozmiaru gospodarstwa oraz konkretnej gałęzi rolnictwa.
Masz sady, stawy rybne lub szklarnie? Czujesz, że osiągnąłeś już wszystko w sferze zawodowej i brakuje Ci już tylko kogoś, z kim mógłbyś iść przez życie? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc.
Czy w nowej edycji będzie przewaga rolników, a może rolniczek? Tego dowiemy się już niebawem.
