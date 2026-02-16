Krzysztof Skorulski, znany z 12. edycji programu "Rolnik szuka żony", wzbudził niemałe poruszenie wśród fanów i uczestników programu. 15 lutego Krzysztof opublikował w swoich mediach społecznościowych niezwykle romantyczne zdjęcie, na którym widać bukiet czerwonych róż oraz dłoń jego ukochanej z pierścionkiem zaręczynowym.

Krzysztof z "Rolnik szuka żony" zaręczył się

Krzysztof Skorulski z "Rolnik szuka żony" już w finale 12. edycji przyznał, że jest szczęśliwie zakochany. "Mam dziewczynę już jakiś czas, od dwudziestego września jesteśmy razem i wszystko idzie w dobrą stronę" - informował. Okazuje się, że walentynkowy weekend wywindował ich związek na kolejny poziom.

Krzysztof z "Rolnik szuka żony" opublikował wymowne zdjęcie, na którym widać bukiet róż oraz dłoń jego ukochanej, na której lśni zaręczynowy pierścionek.

Pod postem niemal natychmiast wybuchła lawina komentarzy. Fani programu "Rolnik szuka żony", a także byli i obecni uczestnicy show TVP, nie szczędzili słów uznania oraz serdecznych gratulacji. Waldemar z 10. sezonu napisał:

Gratuluje Krzysiek. Widać że w konkretnym celu przyszedłeś do programu i wartościową kobietę znalazłeś poza nim. Trzymam kciuki i życzę Wam samych wspaniałych chwil razem

Pod postem pojawiły się również gratulacje od partnerki Waldemara, Doroty, Adrianny Tyszki czy Basi z ostatniej edycji.

Internauci cieszą się szczęściem Krzysztofa z "Rolnika"

Krzysztof z "Rolnik szuka żony" zdobył dużą sympatię widzów. Chociaż nie zdecydował się zdradzać personaliów swojej partnerki, którą poznał po udziale w programie, fani formatu cieszą się jego szczęściem. Pod zaręczynową fotką nie brakuje gratulacji i od nich:

Wow! Gratulacje! Piękny pierścionek, piękny bukiet róż

Ale super! Szukał Chłopak żony i proszę, sam sobie poradził bez TV. Gratulacje Krzysztof, dużo miłości dla Was! czytamy w komentarzach.

Krzysztof nie znalazł miłości w "Rolnik szuka żony"

Historia Krzysztofa w "Rolnik szuka żony" nie należała do najłatwiejszych. Widzowie z zapartym tchem śledzili jego relację z Agnieszką, która wydawała się początkowo bardzo obiecująca. Krzysztof nie krył swojego zaangażowania, jednak uczucia nie zostały odwzajemnione. Widzowie nie ukrywali rozczarowania postawą Agnieszki i zarzucali jej, że dawała Krzysztofowi złudne nadzieje. Niedawno Agnieszka zabrała głos po "Rolnik szuka żony", nie ukrywając, że ciężko jej jest się mierzyć z hejtem, na który nie zasłużyła: "Nie akceptuje takiej informacji, że ''Agnieszka wzięła udział w programie, więc powinna się liczyć z tym, że będzie hejt''. Nie, nie powinnam się z tym liczyć, bo ja cały czas wierzę, że powinniśmy być dla siebie dobrzy. Może to naiwne myślenie. Nie byłam przygotowana na ten hejt, tylko pamiętajcie, ja jestem silną babką ale nie wszyscy są tacy jak ja. Swoje wypłakałam, a na drugi dzień musiałam wracać do pracy. Musiałam żyć swoim życiem, a w internecie toczyło się drugie story na mój temat. To nie było przyjemne" - pisała w sieci.

