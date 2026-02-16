Małgorzata Borysewicz z "Rolnika" nagle ogłosiła wieści. Podzieliła się swoim szczęściem
Małgorzata Borysewicz, uczestniczka czwartej edycji "Rolnik szuka żony", ma powody do radości. Rolniczka opublikowała wyjątkowe zdjęcia z mężem i opublikowała wpis, pod którym momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Sprawdź szczegóły.
Małgorzata Borysewicz zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Fani do dziś śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam teraz rolniczka podzieliła się swoim szczęściem. Małgorzata Borysewicz nagle to ogłosiła!
Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" nagle przekazała to o mężu
Małgorzata Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji "Rolnik szuka żony" i to z sukcesem. W programie poznała Pawła Borysewicza, z którym w 2018 roku wzięła ślub. Obecnie wspólnie prowadzą gospodarstwo, a także wychowują troje dzieci. Niedawno świętowali 9 miesięcy swojej najmłodszej pociechy.
Teraz Małgorzata Borysewicz opublikowała w mediach społecznościowych nowe zdjęcia z mężem i pochwaliła się swoim szczęściem. Paweł zaprezentował się w eleganckim, burgundowym garniturze, a Małgorzata przykuwała uwagę w białej, długiej sukni. Całą uwagę internautów skupił jednak opis do fotografii:
9 Walentynki. Paweł 9 lat temu wrócił na stałe do Polski… Mądrą podjął decyzję
Jak widać, para cały czas darzy się pięknym uczuciem, nieustannie celebrując swoją miłość.
Fala komentarzy pod wpisem Małgorzaty Borysewicz
Fani Małgorzaty i Pawła Borysewiczów z "Rolnik szuka żony" nie szczędzili słów gratulacji, komplementów oraz życzeń szczęścia na kolejne lata.
Piękni Wy. Jesteście wspaniałym małżeństwem i macie prześliczne dzieciątka. Dużo zdrówka dla całej rodzinki.
Sama mądra decyzja niewiele by była warta bez mądrej Kobiety obok. To Wasza wspólna zasługa.
Moja ulubiona para.
To prawda oboje bardzo się uzupełniacie. Oboje pracowici, kochający rodzinę.
Kibicowaliście Małgorzacie i Pawłowi w programie?
Tylko spójrzcie, jak świętowali minione Walentynki!
