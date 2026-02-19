Maciej Dowbor zrobił awanturę przed kamerą. Wszystko się nagrało!
Maciej Dowbor udzielał wywiadu podczas wiosennej ramówki TVN i nieoczekiwanie mu przerwano. Dziennikarz zareagował dość ostro i nie gryzł się w język. Aktor aż zdecydował się na przeprosiny. Takie sytuacje się zdarzają, ale takiej afery dawno nie było!
Ten wywiad Macieja Dowbora przejdzie do historii! Dziennikarz w rozmowie z reporterką Party.pl mówił o zawodowych relacjach z żoną, ale wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Najpierw przed kamerą przebiegł Jakub Świderski, ale to jeszcze nie wszystko! Potem niespodziewanie pojawiła się kolejna gwiazda TVN, a następnie przed samą kamerą przebiegła Anna Czartoryska. Maciej Dowbor nie gryzł się w język, po tym, jak jego rozmowa została przerwana... To nagranie to hit!
Podczas wywiadu z Maciejem Dowborem nagle wydarzyło się to!
Szczery wywiad Macieja Dowbora nagle został nieoczekiwanie przerwany przez kilka gwiazd TVN, które wbiegły na ściankę do wspólnego zdjęcia. Najpierw pojawił się Jakub Świderski, a Maciej Dowbor natychmiast zareagował i podniesionym głosem zapytał: Z której oni są produkcji?, a potem zwrócił się do aktorów. Trzeba przyznać, że Maciej Dowbor nawet w trudnej sytuacji potrafi zachować żartobliwy nastrój.
Świderski! Przeszedłeś przed kamerą, ch**ie Ty jeden! Kolejny, no...
To jeszcze nie wszystko! Potem przed kamerę wbiegła Anna Czartoryska.
Czartoryska, gdzie mi się tu...
Maciej Dowbor traktuję Joannę Koroniewską jako medialną konkurencję?
Ostatecznie udało się przeprowadzić rozmowę. Podczas wywiadu z Maciejem Dowborem na wiosennej ramówce TVN padło pytanie: Czy swoją żonę traktuje jak medialną konkurencję? Dziennikarz szybko zdradził, że jest wprost przeciwnie, bo razem z Joanną Koroniewską tworzą zgrany duet, który podbija media społecznościowe. Początkowo traktowali to jako zabawę, a dziś to ważna część ich pracy i wspólny biznes:
Nie, wprost przeciwnie. Moja żona jest też moją partnerką w biznesie, robimy od lat nasze internetowe rzeczy. (...) Bawimy się przy tym przednio i stworzyliśmy sobie alternatywę do tych tradycyjnych platform medialnych. (...) Moje żona jest przede wszytskim moim super partnerem zawodowym.
Maciej Dowbor podkreśla, że uwielbia pracować ze swoją żoną. Razem dzielą sukcesy i wspierają się wzajemnie:
Ja uwielbiam z Aśką pracować. (...) Fajnie jest z kimś bliskim celebrować kolejne etapy swojej kariery zawodowej.
Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Maciejem Dowborem! To, co wydarzyło się przed kamerą trzeba zobaczyć...
