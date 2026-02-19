Ten wywiad Macieja Dowbora przejdzie do historii! Dziennikarz w rozmowie z reporterką Party.pl mówił o zawodowych relacjach z żoną, ale wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Najpierw przed kamerą przebiegł Jakub Świderski, ale to jeszcze nie wszystko! Potem niespodziewanie pojawiła się kolejna gwiazda TVN, a następnie przed samą kamerą przebiegła Anna Czartoryska. Maciej Dowbor nie gryzł się w język, po tym, jak jego rozmowa została przerwana... To nagranie to hit!

Podczas wywiadu z Maciejem Dowborem nagle wydarzyło się to!

Szczery wywiad Macieja Dowbora nagle został nieoczekiwanie przerwany przez kilka gwiazd TVN, które wbiegły na ściankę do wspólnego zdjęcia. Najpierw pojawił się Jakub Świderski, a Maciej Dowbor natychmiast zareagował i podniesionym głosem zapytał: Z której oni są produkcji?, a potem zwrócił się do aktorów. Trzeba przyznać, że Maciej Dowbor nawet w trudnej sytuacji potrafi zachować żartobliwy nastrój.

Świderski! Przeszedłeś przed kamerą, ch**ie Ty jeden! Kolejny, no... - powiedział żartobliwie Maciej Dowbor

To jeszcze nie wszystko! Potem przed kamerę wbiegła Anna Czartoryska.

Czartoryska, gdzie mi się tu...

Maciej Dowbor traktuję Joannę Koroniewską jako medialną konkurencję?

Ostatecznie udało się przeprowadzić rozmowę. Podczas wywiadu z Maciejem Dowborem na wiosennej ramówce TVN padło pytanie: Czy swoją żonę traktuje jak medialną konkurencję? Dziennikarz szybko zdradził, że jest wprost przeciwnie, bo razem z Joanną Koroniewską tworzą zgrany duet, który podbija media społecznościowe. Początkowo traktowali to jako zabawę, a dziś to ważna część ich pracy i wspólny biznes:

Nie, wprost przeciwnie. Moja żona jest też moją partnerką w biznesie, robimy od lat nasze internetowe rzeczy. (...) Bawimy się przy tym przednio i stworzyliśmy sobie alternatywę do tych tradycyjnych platform medialnych. (...) Moje żona jest przede wszytskim moim super partnerem zawodowym. - powiedział wprost Maciej Dowbor

Maciej Dowbor podkreśla, że uwielbia pracować ze swoją żoną. Razem dzielą sukcesy i wspierają się wzajemnie:

Ja uwielbiam z Aśką pracować. (...) Fajnie jest z kimś bliskim celebrować kolejne etapy swojej kariery zawodowej. - podkreśla dziennikarz

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Maciejem Dowborem! To, co wydarzyło się przed kamerą trzeba zobaczyć...

