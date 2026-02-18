Maciej Dowbor pojawił się na prezentacji nowej ramówki TVN i jak zwykle wzbudził spore zainteresowanie. My oczywiście nie mogliśmy przepuścić takiej okazji i postanowiliśmy zapytać go wprost o to, jak dziś wygląda jego relacja z Joanną Koroniewską.

Maciej Dowbor ujawnił kulisy relacji z żoną

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska to para, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej zgranych w polskim show-biznesie, ale jak wiadomo. Jak wiadomo nawet w najlepszych związkach zdarzają się trudniejsze momenty. Jakie jest ich największe "know-how" na udany związek?

W rozmowie z nami Dowbor nie ukrywał, że ważnym elementem ich małżeństwa są wspólne projekty i to, że oboje czerpią satysfakcję z tego, co robią.

W dużej mierze jest tak, że razem czerpiemy satysfakcję z naszych projektów. To daje mi gigantyczne paliwo do tego, żeby to fajnie funkcjonowało (...). Nawet jak się czasem pokłócimy, bo to bardzo często się zdarza - powiedział.

I choć w mediach społecznościowych Koroniewska i Dowbor często pokazują się jako para pełna luzu i humoru, prezenter potwierdził, że codzienność bywa różna. Kłótnie? Owszem. Ale wygląda na to, że traktują je jako naturalny element relacji, a nie powód do dramatów.

Kto rządzi w związku? Dowbor zareagował błyskawicznie

Nie mogło zabraknąć klasycznego pytania, które fani zadają od lat: kto tak naprawdę "rządzi" w związku - Asia czy Maciej? Dowbor tym razem nie wyjawił prawdy na ten temat, a zamiast tego zareagował żartobliwie i rzucił tylko:

Pomidor.

Trzeba przyznać, że to idealnie pasuje do stylu tej pary - zamiast wchodzić w poważne deklaracje, wolą obrócić temat w żart i zachować dystans. W rozmowie pojawił się też temat hejtu w internecie. Joanna Koroniewska od lat jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i choć ma ogromne grono fanów, czasem trafiają się również nieprzyjemne komentarze. Maciej nie ukrywa, że w takich sytuacjach staje po stronie żony i daje jej mocne wsparcie.

Bronię jej w nasz sposób, raczej obracając to w żart (...). To jest najlepszy sposób, żeby radzić sobie z trudami życia codziennego - podsumował.

Nie da się ukryć, że Koroniewska może liczyć na męża. Wsparcie, humor i wspólne działanie - wygląda na to, że to właśnie ich przepis na związek, który mimo upływu lat nadal działa.

Cała rozmowa z Maciejem Dowborem w wideo.

