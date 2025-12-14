Pełne humoru i ciepła nagrania Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora biją rekordy popularności w mediach społecznościowych. A jak naprawdę wygląda codzienność i relacja gwiazdorskiego małżeństwa? Prezenter "Dzień Dobry TVN' zdradził prawdę.

Maciej Dowbor szczerze o małżeństwie z Joanną Koroniewską

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor poznali się ponad dwie dekady temu na planie "M jak miłość", gdzie dziennikarz przyjechał przeprowadzić wywiad z młodą aktorką. Ich pierwsze spotkanie szybko przerodziło się w szczere uczucie, a para w 2014 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Dziś zakochani, który doczekali się dwóch córek, na bieżąco dzielą się w sieci swoją codziennością, choć jak podkreśla Joanna Koroniewska, para bardzo dba o prywatność swoich dzieci.

Czy poza blaskiem fleszy i kamerami relacja aktorki i dziennikarza równie jest tak silna i pełna czułości oraz humoru? W rozmowie z naszą reporterką Maciej Dowbor wyznał wprost:

Myślę, że my się przede wszystkim przyjaźnimy i to jest najważniejsze. Jesteśmy autentycznie dla siebie najbliższymi ludźmi na świecie.

Maciej Dowbor o trudnej przeszłości i początkach związku z Joanną Koroniewską

Podczas rozmowy z naszą reporterką Maciej Dowbor wrócił pamięcią do początku swojej relacji z ukochaną.

Może to zabrzmi brutalnie, ale też pewnie bardzo nam pomogło to, że jesteśmy obydwoje z takich dosyć pogmatwanych rodzin, jeśli chodzi o sytuację. Kiedy ją poznałem, była już sierotą, moja sytuacja rodzina była też dosyć mocno skomplikowana. - wyznał.

Aktorka niejednokrotnie wspominała o swojej przeszłości. Joanna Koroniewska w wieku 22 lat straciła mamę, która chorowała na raka. Wychowywała się też bez ojca. Z kolei gdy Maciej Dowbor miał zaledwie 3 lata, jego rodzice się rozwiedli. Wtedy jego relacja z mamą znacznie osłabła, a Maciej zamieszkał z ojcem.

Na przekór tego, co przeżyli nasi rodzice, chcieliśmy stworzyć coś alternatywnego, coś trwałego, coś co będzie zupełnie inne. My jesteśmy prawie 23 lata razem. - podkreślił w rozmowie z Party.pl Maciej Dowbor.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradził nam Maciej Dowbor.

