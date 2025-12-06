Joanna Koroniewska to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Największą popularność przyniosła jej rola Małgosi w serialu „M jak miłość”, w którym występowała przez wiele lat. Gra również w teatrze i filmach, a widzowie kojarzą ją także z udziału w programach rozrywkowych, m.in. jako prowadzącą. Prywatnie od lat jest związana z dziennikarzem Maciejem Dowborem, z którym tworzy popularny duet w mediach społecznościowych.

Joanna Koroniewska, jako silna kobieta

Podczas jednej z rozmów nasz reporter postanowił zapytać Joannę Koroniewską, co jest determinantem, że pokazuje się w roli silnej kobiety.

Chyba to, że zaczęli mnie wkurzać ci wszyscy, co pisali, że się starzeję, bo każdy z nas ma prawo się starzeć. Każdy ma prawo się starzeć godnie. Ja nikogo nie oceniam za to, co sobie poprawia i czy sobie poprawia, natomiast nie rozumiem, że osoby, które niczego sobie nie robią też są hejtowane - zdradziła Joanna Koroniewska.

Aktorka opowiedziała, że zaczęła bardziej dbać o swoje zdrowie i uprawiać jeszcze więcej sportu.

Co jeszcze zdradziła nam Joanna? Więcej zobaczysz w wideo.

