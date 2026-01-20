Historia ich miłości brzmi niczym scenariusz na romantyczny film rodem z Hollywood. Pomimo iż w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" eksperci sparowali ich z innymi bohaterami, to po głośnych rozwodach, Laura i Karol z 5. edycji matrymonialnego eksperymentu TVN, odnaleźli u swego boku prawdziwe uczucie. Teraz w rozmowie z naszą reporterką małżonkowie nie tylko opowiedzieli o swojej codzienności i planach na najbliższą przyszłość, ale też wrócili pamięcią do czasów swojego udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Laura nie zamierzała gryźć się w język.

Laura Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko o ekspertach

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Laurę sparowano z Maciejem Książkiem, z kolei Karol wszedł w związek małżeński z Igą Śmiechowicz. Po burzliwych programowych związkach i głośnych rozwodach, Laurę i Karola połączyło coś więcej, niż tylko przyjaźń. Początkowo zakochani utrzymywali swoją relację w tajemnicy, ale z czasem wszystko stało się jasne. W czerwcu 2021 roku Laura i Karol oficjalnie ogłosili swój związek, a w czerwcu 2023 roku para udała się na nad włoskie jezioro Grada, gdzie Karol oświadczył się ukochanej. Trzy miesiące później stanęli na ślubnym kobiercu. We wrześniu zakochani będą świętować 3. rocznicę ślubu, a ich codzienność w sieci śledzą tysiące fanów.

W najnowszym wywiadzie z naszą reporterką Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie tylko otworzyli się na temat powiększenia rodziny, ale też swojego udziału w miłosnym hicie TVN. Jak podkreśliła Laura, wybór ekspertów bardzo ją rozczarował.

Taki żal z mojej strony był, że chyba za dużo, nie wiem czy oczekiwałam, tak można to nazwać od tych ludzi, od ekspertów, że oni to powinni być tacy nieomylni - przyznała w rozmowie z naszą reporterka Laura Maciesz ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

Laura Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o byłym programowym mężu, Macieju

Nie zabrakło też komentarza na temat byłych partnerów. Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrała głos w sprawie byłego męża. W szczerej rozmowie zdradziła:

Myślę, że byliśmy fajnym materiałem na przyjaciół, znajomych, natomiast nie na parę, nie na małżeństwo.

Jak podkreśliła programowy dobór partnerski sprawił, że na dziewczynę wylał się w sieci hejt. Internauci nie rozumieli, że priorytety Macieja są zgoła różne od tych, jakimi kierowała się wówczas Laura.

Chce mi się płakać - powiedziała krótko, wspominając relację z byłym mężem.

Czy Laura i Maciej nadal utrzymują kontakt. Czy gdyby nie Karol, Laura zdecydowałaby się ponownie wziąć udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"? Odpowiedzi na te pytania i wiele więcej znajdziecie w naszym wideo.

