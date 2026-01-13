Choć udział w społecznym eksperymencie TVN nie pomógł im odnaleźć miłości w programie, ta przyszła niedługo po zakończeniu show. W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" Laurę sparowano z Maciejem Książkiem, z kolei Karol wszedł w związek małżeński z Igą Śmiechowicz. Po burzliwych programowych związkach i głośnych rozwodach, Laurę i Karola połączyło coś więcej, niż tylko przyjaźń. We wrześniu zakochani będą świętować 3. rocznicę ślubu, a ich fani wciąż dopytują, czy ich rodzina niebawem się powiększy. Tylko u nas Laura i Karol Maciesz zdradzili prawdę.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wprost o powiększeniu rodziny

Historia ich miłości brzmi niczym scenariusz na romantyczny film. Pomimo iż eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie widzieli potencjału ich związku i dopasowali Laurę i Karola do kogoś innego, uczucie pojawiło się niedługo po wyłączeniu kamer. Początkowo zakochani utrzymywali relację w tajemnicy, ale z czasem uczucie nabrało siły. W czerwcu 2021 roku oficjalnie ogłosili swój związek, a w czerwcu 2023 roku para udała się na romantyczne wakacje nad włoskie jezioro Grada, gdzie Karol oświadczył się ukochanej. We wrześniu 2023 roku Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli ślub cywilny i od tego czasu coraz śmielej dzielą się w mediach społecznościowych swoją codziennością.

Bliskie relacje pary z innymi programowymi małżeństwami, które już doczekały się potomstwa, a także zbliżająca się wielkimi krokami 3. rocznica ślubu sprawiają, że coraz więcej sympatyków "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopytuje Laurę i Karola Maciesz, czy ich rodzina także niebawem się powiększy. W rozmowie z naszą reporterką małżonkowie zdradzili prawdę.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedzieli to wprost na temat rodzicielstwa

Niedawno Laura i Karol Maciesz odwiedzili nasze studio, gdzie opowiedzieli nam nie tylko o swojej codzienności, ale też wspominali bajkowe wesele Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para otworzyła się także na temat swojej przyszłości. Gdy nasza reporterka zapytała, czy zakochani planują powiększenie rodziny, Laura odpowiedziała krótko:

Myślę, że wszyscy czekają - przyznała z rozbawieniem Laura Maciesz ze ''Ślubu od pierwszego wejrzenia''.

A jak główni zainteresowani zapatrują się na wizję pojawienia się dziecka w ich życiu? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co zdradzili nam Laura i Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Zobacz także: