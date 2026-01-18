Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w szczerym wywiadzie dla Party.pl opowiedzieli o swoim życiu i ujawnili zaskakujące szczegóły, o któych wcześniej nie mówili głośno. Laura zdradziła, co się u niej działo zanim zdecydowała się na udział w programie TVN. Życie boleśnie ją doświadczyło.

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o chorobie mamy i śmierci taty

Laura zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". I chociaż jej programowe małżeństwo nie przetrwało, to teraz jest szczęśliwą żoną Karola, który wystąpił w tym samy sezonie produkcji TVN.

Ostatnio Laura i Karol w rozmowie z Party.pl uchylili rąbka tajemnicy o swoim związku. Laura i Karol ze "ŚOPW" przerwali milczenie i wygadali się w sprawie dziecka, ale przed kamerą poruszyli również trudne tematy ze swojego życia. Karol pierwszy raz ujawnił prawdę o ciężkiej chorobie, a Laura ujawniła, co ją spotkało zanim zgłosiła się do programu. Po kolejnym nieudanym związku spotkał ją prawdziwy dramat.

Było mi bardzo trudno bo to też się zbiegło z chorobą mojej mamy. Gdzieś tam w między czasie ja też się dowiedziałam, że mój tata zmarł więc tak rok po roku dostawałam od życia takie kopniaki, że ja już po prostu w którymś momencie miałam wrażenie, że chyba twarzą to już jadę po asfalcie i było mi mocno ciężko. Wtedy się zdecydowałam też na pójście na terapię, bo już było mi mega ciężko i z tymi relacjami i z tym, co się podziało. Pamiętam, że to był przełomowy dla mnie moment bo wtedy też to trwało ponad rok jak stanęłam na nogi i sobie uzmysłowiłam już kim jestem, czego chcę, co znaczę dla siebie, dla innych. Wtedy przyszedł pomysł na program wyznała Laura.

Laura ze "ŚOPW" zabrała głos ws. Macieja

Laura w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięła ślub z Maciejem. I chociaż wydawało się, że eksperci podjęli dobrą decyzję, a małżeństwo pary ma szansę przetrwać, między Laurą a Maciejem szybko zaczęły pojawiać się pierwsze problemy. Ostatecznie uczestniczka programu podjęła decyzję o rozwodzie.

Teraz Laura po latach od rozstania zabrała głos ws. byłego męża. W rozmowie z Party.pl odpowiadala na pytanie o duchowość i właśnie wtedy wspomniała o Macieju, który nie ukrywał swojej wiary.

To też była kwestia - nie chcę powiedzieć, że sporna, tylko mój wybrany małżonek przez ekspertów miał troszkę inne podejście do duchowości niż ja. Co najśmieszniejsze to mój tata był bardzo wierzącą osobą, moja mama może trochę inaczej do tej wiary podchodziła i kiedyś zostało mi nawet zadane takie pytanie, czy w związku z tym, że mój tata był tam mocno wierzący to ja się tak nastawiłam, bo wszyscy to tak odebrali, że ja się tak negatywnie nastawiłam, ja mówię, że to nie jest kwestia, że ja się nagatywnie nastawiłam - po prostu tam wiele rzeczy się złożyło na to, że to się nie udało. To nie była ta duchowość tylko i wyłącznie wyznała przed kamerą.

Co jeszcze nam zdradziła Laura? Posłuchajcie sami.

Zobacz także: