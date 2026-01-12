Wielu uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozostaje w bliskich relacjach, a niektóre znajomości przerodziły się w prawdziwe przyjaźnie. Tak jest między innymi w przypadku Anity i Adriana oraz Karola i Laury. Nic więc dziwnego, że pojawili się na weselu bohaterów trzeciej edycji programu. Jak zapamiętali ten wyjątkowy dzień?

Laura i Karol ze "ŚOPW" o ślubie Anity i Adriana

12 grudnia 2025 roku Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, para znana widzom z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wzięli ślub kościelny. Uroczystość odbyła się dokładnie w dzień urodzin Anity - w Szczecinie, otoczeni bliskimi i przyjaciółmi. Ceremonia była dla nich wyjątkowa nie tylko z powodu uroczystej przysięgi, ale też z uwagi na trudne chwile, jakie para przeszła w ostatnich miesiącach, gdy Adrian dowiedział się o poważnej chorobie.

Po ślubie odbyło się huczne wesele, na którym bawiła się rodzina, przyjaciele i znajomi pary, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Na liście gości pojawiły się także inne twarze znane z programu - nie zabrakło Laury i Karola z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy utrzymują bliskie relacje z parą. W rozmowie z naszą reporterką wrócili wspomnieniami do tego wyjątkowego dnia.

Ślub był bardzo wzruszający. Cała sytuacja, brak słów po prostu. Dzieciaki, wszyscy ludzie, to serce, które było czuć po prostu od każdego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia i patrzeć na tę miłość, która zrodziła się z programu i przetrwała do dnia dzisiejszego mówiła Laura.

