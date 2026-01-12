Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kontynuuje leczenie w Bydgoszczy. Dziś jednak nie miał dobrych wieści do przekazania. Ostatnie badania wykazały, że po resekcji guza widoczna jest wznowa. Poruszającym wpisem podzielił się w sieci.

Adrian Szymaniak ze "ŚOPW" ma wznowę guza

Adrian Szymaniak i Anita Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kilka tygodniu temu wzięli drugi ślub. Od pół roku ich życie mocno się przewartościowało, ze względu na ciężką chorobę Adriana. Starają się cieszyć z każdej wspólnej chwili i walczą o zdrowie. W sieci trwa zbiórka na leczenie Adriana Szymaniaka, która opiewa na ogromną sumę trzech milionów złotych. Do tej pory udało się zdobyć ponad 2 311 000 zł.

Adrian Szymaniak ma za sobą operacje wycięcia guza a także radioterapię i chemioterapię, którą zakończył w grudniu. Niedawno wrócił do Bydgoszczy, gdzie znajduje się klinika, w której się leczy. Właśnie przekazał informację na temat stanu swojego zdrowia:

12.01.26 Dzisiaj mija dokładnie pół roku od dnia, w którym zabrała mnie karetka pogotowia z domu, a kilka godzin później badania wykazały zmiany w głowie i początek mojej choroby. Dzisiaj liczyłem również na inną, lepszą informację, z jaką będę się mógł podzielić po kontrolnym badaniu MRI. Taką, w której bym Wam napisał, że jest na dobrej drodze. Lecz jest trochę inaczej.

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznał, że w jego głowie pojawiła się wznowa guza, która została potwierdzona badaniami:

Jedna zmiana, która się pojawiła w trakcie zanikła, natomiast w miejscu po resekcji guza widoczna jest nie tak bardzo dynamiczna, ale jednak wznowa guza, patrząc na ostatnie 3 badania w odstępach 2/3 tygodni od siebie jest to już pewne.

Co dalej ze zdrowiem Adriana Szymaniaka ze "ŚOPW"

Adrian Szymaniak ze "ŚOPW" przyznał, że teraz czeka go terapia TTFields a także nie jest wykluczona konieczność kolejnej operacji:

Co dalej? TTF Optun, aby zatrzymać podział i tempo wzrostu zmiany, CDN uzupełnienia chemii. Czy będzie kolejna operacja? Niewykluczone, lecz dziś jest za wcześnie, by to planować z uwagi na niedawno zakończoną radioterapię, musi upłynąć trochę czasu.

Adrian, publikując ten trudny wpis, dołączył zdjęcie na tle plakatu z najwyższą górą na świecie. "Plakat to przypadek. Tak mi się skojarzyło, że glejak to mój osobisty Mount Everest".

Leczenie Adriana ze "ŚOPW"

Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" prowadzi zbiórkę, gdzie zbiera pieniądze na swoje leczenie. Potrzebuje aż trzech milionów złotych. W opisie zbiórki wyszczególniono na co:

Immunoterapia (m.in. w Niemczech) – koszt ok. 450 000 zł

TTFields (Tumor Treating Fields) – metoda wykorzystująca zmienne pola elektromagnetyczne, koszt ok. 120 000 zł miesięcznie (wymaga wpłaty za 2 miesiące z góry, łączny koszt terapii może sięgnąć 3 mln zł)

Zaawansowane badania molekularne guza – koszt ok. 20 000 zł, które mogą wskazać bardziej skuteczne, celowane leczenie

Nano-Therm (hipertermia magnetyczna, Lublin) – koszt 30–40 tys. euro

Zobacz także: