Doda od najmłodszych lat związana była z estradą, jednak dopiero teraz zdecydowała się odsłonić i ujawnić dotąd niepublikowane prywatne nagrania z przeszłości, ale i nie tylko. W środę, 18 lutego 2026 roku, odbyła się premiera dokumentalnego serialu "DODA", ukazującego kulisy jej kariery i życia prywatnego. Tego wieczoru na gali nie zabrakło plejady gwiazd, w tym znanej z takich produkcji jak "Królowe życia" czy "Diabelnie boskie", Laluny. W rozmowie z naszą reporterką gwiazda TTV nagle się wygadała. Laluna ujawnia kulisy znajomości z Dodą.

Laluna nagle to przyznała. To naprawdę sądzi o Dodzie

Choć dokument "DODA" swój debiut na platformie Amazon Prime Wideo miał zaplanowany na 20 lutego, to w środę, 18 lutego 2026 roku plejada gwiazd przybyła na premierę serialu o Dodzie. Na czerwonym dywanie pojawiła się m.in. Laluna, znana nie tylko z freak fightów, ale i takich produkcji, jak "Królowe życia" czy "Diabelnie boskie".

Wkraczając na ściankę, Laluna z dumą pozowała do zdjęć w towarzystwie mamy, rozdając fotoreporterom szczere uśmiechy. W rozmowie z naszą reporterką, gwiazda TTV nie tylko podzieliła się swoimi odczuciami na temat produkcji serialu "DODA", ale też zdradziła, co sądzi o samej artystce.

Słowa na nią nie dam powiedzieć. To co ona zrobiła dla tych zwierząt teraz, ona też bardzo dużo przeszła (...) Każdy ma jakieś plusy i minusy. To jest piękna, wspaniała kobieta. - wyznała Laluna w rozmowie z Party.pl.

Celebrytka zdradziła też, w jakich okolicznościach poznała się z Dodą.

Laluna szczerze o serialu "DODA". Czy sama też zdecydowałaby się na opowiedzenie swojej historii?

W najnowszej rozmowie z Party.pl, Laluna nie tylko w ciepłych słowach wypowiedziała się na temat walki Dody o dobro zwierząt, do której sama dołączyła, ale też zdradziła, czy sama zamierza pójść w ślady artystki i opowiedzieć światu historię swojego życia. Warto przypomnieć, że autobiografia innej bohaterki "Królowych życia", Dagmary Kaźmierskiej, odbiła się w opinii publicznej głośnym echem, czy Laluna zdecyduje się na odkrycie kart i realizację dokumentu na temat swojego życia?

Dużo było krzywdy w moim życiu. - wyznała gorzko Laluna.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Laluna.

Laluna w szczerym wyznaniu o Dodzie! "To jest nasza królowa", fot. Artur Zawadzki/REPORTER