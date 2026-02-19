Premiera serialu dokumentalnego "Doda" zgromadziła na ściance prawdziwy tłum celebrytów. Jednak to Laluna Unique, czyli Katarzyna Alexander, przyciągnęła największą uwagę fotoreporterów. Celebrytka na premierze nie pojawiła się samotnie, jak miała to w zwyczaju podczas innych medialnych imprez, ale tym razem postawiła na rodzinny duet. U jej boku z dumą pozowała mama, Lidia Lirsz-Kasperska, dobrze znana widzom z programów „Królowe życia” i „Diabelnie boskie”. Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Laluna Unique pojawiła się na premierze serialu „Doda” z mamą

Laluna od lat nie boi się eksperymentować z wyglądem i często na medialne wydarzenia wybiera odważne stylizacje. Tym razem, na premierę serialu „Doda”, postawiła na różowy komplet w oryginalnym stylu, który z miejsca wywołał sensację. Kurtka ze spiczastymi ramionami, crop top mocno eksponujący płaski brzuch i podkreślający biust, a do tego buty na ultra wysokiej platformie. Taka stylizacja nie mogła pozostać niezauważona.

Emocje wzbudził też fakt, że Laluna na ściance pozowała z mamą i obie były w fantastycznych nastrojach, przesyłając sobie buziaki. Obie pokazały, że łączy je wyjątkowa więź. Trzeba przyznać, że celebrytka doskonale wie, jak zwrócić na siebie uwagę.

Laluna zabrała głos ws. mamy i córki

Laluna podczas premiemy serialu o Dodzie została zapytana o córkę, Laurę. Okazuje się, że Laura woli trzymać się z dala od blasku fleszy, ale jak mówi jej dumna mama, "jest wspaniałą kobietą".

Pomaga mi w pracy, we wszystkim. Jest wspaniałą kobietą. - powiedziała Laluna o córce

A co mówi o mamie? Jak Pani Lidia czuje się przed kamerami? Launa nie ukrywa, że jest tak przebojowa po swojej mamie.

To jest TikTokerka moja - dodała

Obejrzyjcie całą rozmowę z Laluną!

