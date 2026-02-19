Reżyserka serialu o Dodzie zdradziła prawdę o współpracy z artystką. Padły zaskakujące słowa
Już w najbliższy piątek na Amazon Prime Video pojawi się serial dokumentalny o Dodzie, ukazujący jej życie i karierę. Podczas uroczystej premiery, która odbyła się w minioną środę mieliśmy okazję porozmawiać z reżyserką serialu, Elizą Kubarską, która zdradziła nam prawdę o współpracy z wymagającą artystką.
Na ten moment fani czekali od miesięcy - i w końcu już jutro, na Amazon Prime Video pojawi się serial dokumentalny o Dodzie. Co w nim zobaczymy?
Widzowie zobaczą kulisy jej związków, konfliktów i sukcesów, a także nieznaną stronę Dody, łączącą życie prywatne z artystyczną pasją.
Za reżyserię serialu odpowiada Eliza Kubarska. Zobaczcie, co w naszej rozmowie zdradziła na temat współpracy z Dodą.
Eliza Kubarska o współpracy z Dodą
Uroczysta premiera serialu "Doda" przyciągnęła tłumy gwiazd z rodzimego show biznesu. Nie zabrakło oczywiście również samej gwiazdy produkcji oraz reżyserki serialu, Elizy Kubarskiej. Jak wiadomo, Doda jest bardzo pracowitą i wymagającą od siebie i od innych artystką, czego sama również nie ukrywa. Jak zatem współpracowało się z gwiazdą?
Reżyserka serialu przyznała wprost, że było to zderzenie dwóch kontrastowych światów (show biznesu i dokumentalnego), co początkowo było "dziwne", ale ostatecznie zaowocowało czymś naprawdę ciekawym.
To było takie spotkanie naszej dwójki - my przyszłyśmy z zupełnie innych światów i to było dziwne, ale to też zakładało, że może być coś ciekawego z tego. Ja myślę, że jej to pasowało, że ja jestem gdzieś z jakiegoś kosmosu. Myślę, że ona się bardzo bała, nawet miała duże problemy, żeby mi zaufać, więc mam nadzieję, że przynajmniej trochę czuła się przy mnie bezpieczna.
Co jeszcze zdradziła w naszej rozmowie? Wszystkiego dowiecie się z wideo, które możecie obejrzeć powyżej!
