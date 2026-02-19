Na ten moment fani czekali od miesięcy - i w końcu już jutro, na Amazon Prime Video pojawi się serial dokumentalny o Dodzie. Co w nim zobaczymy?

Widzowie zobaczą kulisy jej związków, konfliktów i sukcesów, a także nieznaną stronę Dody, łączącą życie prywatne z artystyczną pasją. - czytamy w opisie produkcji

Za reżyserię serialu odpowiada Eliza Kubarska. Zobaczcie, co w naszej rozmowie zdradziła na temat współpracy z Dodą.

Eliza Kubarska o współpracy z Dodą

Uroczysta premiera serialu "Doda" przyciągnęła tłumy gwiazd z rodzimego show biznesu. Nie zabrakło oczywiście również samej gwiazdy produkcji oraz reżyserki serialu, Elizy Kubarskiej. Jak wiadomo, Doda jest bardzo pracowitą i wymagającą od siebie i od innych artystką, czego sama również nie ukrywa. Jak zatem współpracowało się z gwiazdą?

Reżyserka serialu przyznała wprost, że było to zderzenie dwóch kontrastowych światów (show biznesu i dokumentalnego), co początkowo było "dziwne", ale ostatecznie zaowocowało czymś naprawdę ciekawym.

To było takie spotkanie naszej dwójki - my przyszłyśmy z zupełnie innych światów i to było dziwne, ale to też zakładało, że może być coś ciekawego z tego. Ja myślę, że jej to pasowało, że ja jestem gdzieś z jakiegoś kosmosu. Myślę, że ona się bardzo bała, nawet miała duże problemy, żeby mi zaufać, więc mam nadzieję, że przynajmniej trochę czuła się przy mnie bezpieczna. - wyznała reżyserka serialu o Dodzie

