W środę 18 lutego odbyła się oficjalna premiera serialu "DODA", który już dziś, 20 lutego 2026 roku, trafi na platformę Amazon Prime Wideo. Agnieszka Woźniak-Starak, która przez lata pozostawała w konflikcie z artystką, została wspomniana w dokumencie. Podczas wiosennej ramówki TVP, w miniony czwartek 19 lutego, nasza reporterka zapytała wprost Agnieszkę Woźniak-Starak, co sądzi o tym, że jej temat pojawił się w produkcji.

Agnieszka Woźniak-Starak wymownie o serialu "DODA"

W miniony wieczór, 19 lutego 2026 roku, plejada gwiazd pojawiła się na wiosennej ramówce TVP, oczarowując uśmiechami, spektakularnymi kreacjami i promując najnowsze produkcje ze swoim udziałem. Na czerwonym dywanie nie zabrakło też Agnieszki Woźniak-Starak, która niedawno po 13 latach przerwy, powróciła do "Pytania na śniadanie", by znów witać telewidzów Telewizji Polskiej o poranku. W rozmowie z naszą reporterką, gwiazda TVP nie tylko odniosła się do nowości, jakie czekają widzów stacji, ale też zabrała głos w sprawie serialu dokumentalnego "DODA", przedstawiające prywatne życie i kulisy sławy Dody.

Agnieszka Woźniak-Starak zdaje sobie sprawę, że w serialu "DODA" poruszony został również jej wątek, a wszystko przez głośny medialny konflikt prezenterki z wokalistką, który zapoczątkowany został w 2014 roku. To wtedy w programie "Na językach", Agnieszka Woźniak-Starak w drwiący sposób wypowiedziała się na temat rodziny Dody. Teraz tak komentuje sprawę.

Mi się wydaje, że to jakiś film o kimś innym, a nie o mnie. I że w ogóle byłam w takiej sytuacji, jest to dla mnie nie do wyobrażenia. - wyznała w rozmowie z Party.pl Agnieszka Woźniak-Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak o konflikcie z Dodą

Od głośnego odcinka "Na językach", który był preludium do dalszych medialnych uszczypliwości pomiędzy Agnieszką Woźniak-Starak a Dodą minęło już 12 lat.

Ja nie lubię wracać z tego epizodu. - mówi w rozmowie z Party.pl.

Choć mogłaby wystąpić w dokumencie i wrócić pamięcią do początków spięć z Dodą, Agnieszka Woźniak-Starak, mówi krótko: "Jeszcze mnie tam brakowało".

Tego samego wieczora, Agnieszka Woźniak-Starak wsparła publicznie Dodę deklarując, że podpisała petycję artystki dot. zamykania problematycznych schronisk oraz poprawy systemu ochrony zwierząt.

Czy Agnieszka Woźniak-Starak zamierza obejrzeć serial "DODA"? Odpowiedź na to i więcej pytań znajdziecie w naszym wideo.

