O serialu dokumentalnym „Doda” głośno było już pod koniec ubiegłego roku. Pojawiające się w mediach teasery zapowiadają intymną, pokazaną zupełnie z innej perspektywy historię narodzin ikony polskiej popkultury. Produkcja Prime Video ma być szczerym i autentycznym portretem wokalistki, którą zna cały kraj. Skupi się nie tylko na początkach kariery, skandalach, wielkich triumfach i bolesnych porażkach. Widzowie będą mogli poznać kulisy wielu wydarzeń związanych z Dodą, które znali jedynie z nagłówków. W dokumencie nie zabraknie też wypowiedzi takich osób jak Edward Miszczak, Maja Sablewska, Justyna Steczkowska, Michał Wiśniewski, Tomasz Lubert czy Karolina Korwin-Piotrowska.

Uroczysta premiera serialu „Doda”. Michał Wiśniewski, Klaudia Halejcio i Aleksander Sikora świętują

Na uroczystej premierze serialu „Doda”, która odbyła się w środę, 18 lutego w Muzeum Wojska Polskiego nie mogło zabraknąć największych gwiazd. Przybył jeden z najbarwniejszych celebrytów, Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje. Na ściance pozowali także m.in. Aleksander Sikora, Klaudia Halejcio, Stifler oraz Anna Karczmarczyk.

Oczywiście w centrum całego zamieszania była Doda, która pojawiła się w jasnej sukni, co może być nawiązaniem do ostatnich doniesień. Warto przypomnieć, że wokalistka przeżywa wyjątkowy moment. Zaledwie trzy dni temu, 15 lutego świętowała 42. urodziny. Z tej okazji Doda pojawiła się w sukni ślubnej i zapowiedziała niezwykłe wydarzenie - koncert na PGE Narodowym. W dniu premiery serialu "Doda" na miejscu pojawiło się mnóstwo pamiątek, które artystka gromadziła przez lata kariery, m.in. statuetki i notesy.

Za serial o Dodzie odpowiada Papaya Films. Przy produkcji dla Prime Video pracowali Kacper Sawicki oraz reżyserka Eliza Kubarska, która zrealizowała głośne filmy jak „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia Wyprawa” czy „K2. Dotknąć nieba”. Wcześniej we współpracy Papaya Films i Prime Video powstały dokumenty o Robercie Lewandowskim, Wojciechu Szczęsnym oraz Kubie Błaszczykowskim.

Zobacz także: Doda przerywa milczenie ws. byłych. Podsumowała Majdana, Stępnia i Nergala

Gwiazdy na premierze serialu "Doda". Nie zabrakło Wiśniewskiego VIPHOTO/East News

Gwiazdy na premierze serialu "Doda". Nie zabrakło Wiśniewskiego Artur Zawadzki/REPORTER

Gwiazdy na premierze serialu "Doda". Nie zabrakło Wiśniewskiego Artur Zawadzki/REPORTER

Gwiazdy na premierze serialu "Doda". Nie zabrakło Wiśniewskiego Artur Zawadzki/REPORTER

Pawel Wodzynski/East News