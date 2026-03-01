Podczas prezentacji nowej ramówki Telewizji Polskiej nasza reporterka spotkała się z Katarzyna Dowbor. W rozmowie pojawił się temat programu wnętrzarskiego prowadzonego przez jej synową, Joannę Koroniewską.

Katarzyna Dowbor o programie Joanny Koroniewskiej

Dziennikarka została zapytana, czy śledziła produkcję i jak ocenia występ synowej. Katarzyna Dowbor przyznała, że oglądała program i szczególną uwagę zwróciła na finałowy odcinek. Nie kryła przy tym uznania dla Joanny Koroniewskiej.

Tak, śledziłam i uważam, że sobie świetnie poradziła, zwłaszcza w finale, bo obejrzałam finał. Bardzo dobrze - powiedziała.

Dowbor podkreśliła, że największym atutem Koroniewskiej była naturalność. Według niej aktorka zaprezentowała się w programie taką, jaka jest na co dzień, co przełożyło się na pozytywny odbiór.

Była sobą. Ona taka jest. Była sobą i nie udawała nikogo innego - dodała dziennikarka.

Katarzyna Dowbor nie ma wątpliwości, że Joanna Koroniewska dobrze odnalazła się w roli prowadzącej program wnętrzarski.

Zapraszamy do obejrzenia całego materiału.

