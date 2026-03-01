Dowbor zareagowała na pytanie o Koroniewską. Wyjawiła całą prawdę: "Ona taka jest"
Podczas ramówki TVP Katarzyna Dowbor została zapytana o program wnętrzarski swojej synowej Joanny Koroniewskiej. Dziennikarka nie ukrywała, że śledziła produkcję i ma bardzo dobre zdanie o występie aktorki.
Podczas prezentacji nowej ramówki Telewizji Polskiej nasza reporterka spotkała się z Katarzyna Dowbor. W rozmowie pojawił się temat programu wnętrzarskiego prowadzonego przez jej synową, Joannę Koroniewską.
Katarzyna Dowbor o programie Joanny Koroniewskiej
Dziennikarka została zapytana, czy śledziła produkcję i jak ocenia występ synowej. Katarzyna Dowbor przyznała, że oglądała program i szczególną uwagę zwróciła na finałowy odcinek. Nie kryła przy tym uznania dla Joanny Koroniewskiej.
Tak, śledziłam i uważam, że sobie świetnie poradziła, zwłaszcza w finale, bo obejrzałam finał. Bardzo dobrze
Dowbor podkreśliła, że największym atutem Koroniewskiej była naturalność. Według niej aktorka zaprezentowała się w programie taką, jaka jest na co dzień, co przełożyło się na pozytywny odbiór.
Była sobą. Ona taka jest. Była sobą i nie udawała nikogo innego
Katarzyna Dowbor nie ma wątpliwości, że Joanna Koroniewska dobrze odnalazła się w roli prowadzącej program wnętrzarski.
Zapraszamy do obejrzenia całego materiału.
Zobacz także: