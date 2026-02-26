Michał Piróg przez 25 lat był jedną z twarzy TVN. Popularność przyniosła mu rola współprowadzącego "Top Model" oraz jurora w "You Can Dance". Prowadził także autorski program "Twój prywatny instruktor tańca" na antenie TVN Style. Nagle media obiegła zaskakująca wiadomość o jego odejściu z telewizji. Na Instagramie opublikował pożegnalny wpis, a fani nie kryli emocji.

Michał Piróg żegna się ze stacją TVN po 25 latach. Do sieci trafił pożegnalny wpis

Michał Piróg rozpoczął pracę w TVN już w latach 2001–2002 jako choreograf i tancerz w programie "Droga do gwiazd". Następnie, w latach 2007–2012 oraz 2015–2016, zasiadał w jury "You Can Dance - Po prostu tańcz!", a od 2010 roku był współprowadzącym "Top Model".

26 lutego Michał Piróg oficjalnie pożegnał się ze stacją TVN, z którą był związany przez 25 lat. Współprowadzący "Top Model" nie ukrywał emocji w związku z nowym etapem w swoim życiu. Choć nie zdradził konkretnych planów, w poruszającym wpisie na Instagramie przyznał, że nie wie, co przyniesie kolejny dzień, ale widzi przed sobą horyzont nowych możliwości.

Dziękuję za wspólne 25 lat !!!! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży którą poprowadziła mnie nieznaną i ekscytująca drogą.Podjąłem jednak decyzje, że nadszedł czas na nowe.Zamykam skrzynie pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane. tymi słowami rozpoczął pożegnalny wpis.

Michał Piróg zwrócił się też bezpośrednio do widzów, dziękując za wszystkie lata spędzone na antenie TVN. Do wpisu dołączył zdjęcie ze swojej pierwszej, samotnej wyprawy do Afryki, kiedy czuł się dokładnie tak jak teraz, pełen ekscytacji i oczekiwania na to, co przyniesie przyszłość.

Dziękuję wam najukochańsi widzowie za te wszystkie lata.Żegnam się zdjęciem z mojej pierwszej samotnej wyprawy do Afryki bo czuję się tak samo podekscytowany jak wtedy i jestem ciekaw co przyniesie nowy dzień. Ale widząc ten bezkres wiem ile mam możliwości. Mam poczuci, że z TVN byłem już wszędzie gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podroż dziękuję wyznał.

Michał Piróg żegna się z przyjaciółmi z branży. Padły piękne słowa

Michał Piróg pożegnał się ze wszystkimi kluczowymi osobami, które miały wpływ na jego karierę w TVN. Podziękował szefom programów oraz całej pozostałej załodze stacji. Wymienił także wiele producentów i osób, którym jest szczególnie wdzięczny za te 25 lat pracy w telewizji TVN. Padło wiele poruszających słów.

Dziękuję Edwardowi Miszczakowi za wiarę i siłę którą mnie przyciągnął do stacji i tej pięknej podróży.Dziękuję Jarosławowi Potaszowi za cierpliwość i wyrozumiałośćLidii Kazen za wsparcie, otwartość i zrozumienie. Dziękuję ci za pozostawienie nadal otwartych dla mnie drzwi. Sandrze Walter i Maciejowi Swierzawskiemu za pierwszy Tvnowy program 'Droga do gwiazd'. Anicie Podkowie za możliwość uczestniczenia w tym cudownym przedsięwzięciu. napisał wzruszony.

Michał Piróg żegna się z TVN, a w sieci zawrzało. Tak żegnają go celebryci z branży

Niedawno po 25 latach z TVN pożegnała się Edyta Krześniak. Teraz na ten sam krok zdecydował się również Michał Piróg. Pod Instagramowym wpisem gwiazdora stacji pojawiły się liczne wyrazy wsparcia od znajomych z branży i internautów. Zaskakująca wiadomość wywołała zarówno zdziwienie, jak i szczere podziękowania. Wszyscy kibicują Michałowi w nowych, życiowych wyzwaniach.

Michał,Dziękujemy Ci za zaangażowanie, energię i serce wkładane w każdy odcinek. To była niezwykła wspólna przygoda napisała produkcja To Model.

Rok ognistego konia wjechał na GRUBO Szybkie, proste decyzje i otwieranie drzwi na NOWE Tam gdzie Ty -tam i słońce napisała Żaklina Ta Dinh.

