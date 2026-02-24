Maciej Dowbor od lat znany jest ze swojego charakterystycznego poczucia humoru, które chętnie prezentuje w zabawnych nagraniach tworzonych wspólnie z żoną i publikowanych w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że zapytany o plany na zbliżający się Dzień Kobiet, odpowiedział w swoim stylu - z przymrużeniem oka i dużą dawką dystansu.

Maciej Dowbor zapytany o Dzień Kobiet

Maciej Dowbor to znany polski prezenter telewizyjny i dziennikarz, który od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z aktorką Joanną Koroniewską - parę od ponad dwóch dekad łączy miłość, a w 2014 roku stanęli na ślubnym kobiercu i wychowują razem dwie córki. Niedawno 16-letnia córka Dowborów, Janina, zadebiutowała jako aktorka w teatrze.

Razem z żoną Dowbor aktywnie udziela się w mediach społecznościowych - ich kanał "Dowbory Be Happy" oraz zabawne filmiki publikowane na Instagramie pokazują z przymrużeniem oka codzienne sytuacje z życia rodzinnego i relacji damsko-męskich.

Postanowiliśmy zapytać dziennikarza o jego plany na zbliżający się Dzień Kobiet i o to, czy zamierza w jakiś szczególny sposób uczcić to święto. Byliśmy ciekawi, czy przygotował dla swojej ukochanej romantyczną niespodziankę, czy może postawi na coś bardziej oryginalnego. Odpowiedź Macieja Dowbora okazała się jednak zupełnie inna, niż można było się spodziewać. Koniecznie musicie to zobaczyć. Całość rozmowy dostępna jest w naszym wideo.

