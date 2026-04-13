Ten odcinek "Tańca z Gwiazdami" na dobre zapisze się w pamięci fanów formatu. Za nami nie tylko emocjonujące choreografie, w które uczestnicy musieli wpleść trendy z mediów społecznościowych, ale też pierwszy raz w historii show, gdy w rolę współprowadzącego wcielił się zwycięzca minionej edycji. Mikołaj "Bagi" Bagiński świetnie sprawdził się w nowej roli. Tuż po zakończeniu show w rozmowie z naszą reporterką podsumował odcinek. Nawiązał też do swoich słów nt. Magdaleny Tarnowskiej, jakie padły na wizji.

Bagi o współprowadzeniu "TzG". W czułych słowach nawiązał do Tarnowskiej

Na ten odcinek fani Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego czekali od dawna. Bagi poprowadził "Taniec z Gwiazdami" w specjalnym odcinku, nawiązującym do trendów z mediów społecznościowych. Influencer, który wraz z Magdaleną Tarnowską zwyciężył minioną edycję tanecznego hitu Polsatu w rozmowie z Party.pl odniósł się m.in. do czułych słów, jakie padły z jego ust na antenie.

Podczas najnowszego odcinka "Tańca z Gwiazdami", zgodnie z uprzednimi zapowiedziami, Bagi powiedział na głos najbardziej lajkowany w sieci komentarz. W rozmowie z naszą reporterką influencer skomentował sprawę:

Madziu, Magdo, Magdalenko, ty jesteś jak wiosenny kwiat, ale to nie był najbardziej lajkowany komentarz - zdradził w rozmowie z Party.pl Bagi.

Bagi wprost o Izabelli Miko i Albercie Kosińskim w "TzG"

W dalszej części wywiadu Bagi odniósł się do eliminacji Izabelii Miko z "Tańca z Gwiazdami".

Najbardziej komentowany komentarz to był, że ''leży jeden na skibidi'' w momencie, kiedy ktoś odpadał, to ja miałem to powiedzieć. Ale w życiu bym tego nie powiedział, no bo byłoby to po prostu niemiłe wobec w tym przypadku Alberta i Izy - przyznał Bagi w rozmowie z Party.pl.

Zdradził też, komu najbardziej kibicuje i kogo widzi w finale "Tańca z Gwiazdami". Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w naszym wideo.

