Zapytaliśmy Pavlović o odpadnięcie Miko z "TzG". Nagle wyznała: "Nie znoszę tego"

Do wielkiego finału coraz bliżej. Uczestnicy nigdy nie mogą być spokojni o swoją obecność w "Tańcu z Gwiazdami". Nawet "cztery dziesiątki" od jurorów nie gwarantują awansu do kolejnego odcinka. W ostatnim z show musiała pożegnać się m. in. Izabella Miko. Tak skomentowała to Iwona Pavlović.

Iwona Pavlović o odpadnięciu Izabelli Miko z "TzG"

Izabella Miko odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Jednak nie tylko ona jedna w 6. odcinku musiała pożegnać się z parkietem. Kamil Nożyński przegrał programową dogrywkę i chociaż Izabela Miko mogła cieszyć się chwilowym sukcesem, to zgodnie z głosowaniem widzów, jej przygoda w programie również dobiegła końca.

Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania, w rozmowie z Party.pl, głos zabrała Iwona Pavlović. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" odniosła się do faktu, że Izabella Miko musiała opuścić show:

Oczywiście, że jestem zdziwiona, bo są pary, które tańczą słabiej od niej. Myślę, że dzisiaj akurat moim zdaniem to tango, było jej najsłabszym tańcem. (..) Ale to nie znaczy. Ona zaprezentowała się tutaj wspaniale, każdy jej występ to taki mały spektakl.

Jednocześnie odniosła się do komentarzy widzów, którzy zarzucają jurorom niewłaściwe zachowanie w ocenianiu uczestników:

Mnie dziwią takie komentarze, chociaż nie, bo nie zwracam na nie uwagi. Jako sędziowie, jak zobaczyliśmy, że Iza w ogóle jest w dogrywce to byliśmy w szoku. (...) Dla nas było szokujące, że w ogóle Iza jest w dogrywce przy tak dobrych ocenach. My nic nie ustalamy, a to co ludzie komentują, ich prawo. Nie znoszę tego, bo nie wiem dlaczego w ludziach jest tak mało wiary, czy oni sami są kombinujący? Skoro uważają, że my to robimy.

Wskazała, że dla jurorów w trakcie emisji "Tańca z Gwiazdami" też jest dużo elementów zaskoczenia. Przyznała, że o zamianie par również dowiedzieli się podczas odcinka na żywo, podobnie jak widzowie. Wypowiedziała się także na temat odpadnięcia Kamila Nożyńskiego. Zobaczcie nasze wideo.

