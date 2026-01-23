W najnowszym odcinku programu "Własnym głosem" Joanna Racewicz zaprosiła do rozmowy Aidę Kosojan-Przybysz. To niezwykła postać zajmująca się jasnowidztwem i wizjonerstwem. Aida jest również autorką biografii „Potęga obfitości”, w której szczegółowo dzieli się swoimi doświadczeniami. W rozmowie z Joanną Racewicz przekazała wiele cennych informacji na temat swojej pracy, a także szczerze opowiedziała o błędach, które popełniła.

Aida Kosojan-Przybysz o swojej pracy jako wizjonerka

Tym razem gościem programu jest wizjonerka Aida Kosojan-Przybysz, która zdradziła rąbka tajemnicy swojej pracy w gabinecie z pacjentami. Zaznaczyła, że nie jest wróżką, ponieważ w swojej pracy nie używa żadnych magicznych gadżetów. Skupia się wyłącznie na tym, by poznać drugiego człowieka i w ten sposób mu pomóc.

Ja nie jestem wróżką, bo ja nie używam gadżetów (...) Fusy i kawa to tradycja, ale ja tego nie robię w gabinecie. Ja muszę patrzeć na oczy człowieka, ja muszę zobaczyć pewne elementy, które się łączą (...) Czasami namawiam, by osoby za szybko nie podejmowały decyzji, żeby nie ścinały drzewa rodzinnego wyjawiła Aida w rozmowie z Joanną Racewicz.

Aida Kosojan-Przybysz o popełnianiu błędów

Joanna Racewicz zapytała swojego gościa o to, czy zdarza się jej czasem popełniać błędy. Aida opowiedziała zabawną historię o tym, że czasem zdarza jej się coś niewłaściwie przetłumaczyć, przez co prawda ujawnia się dopiero po czasie. Jako przykład przytoczyła historię swojej kuzynki Weroniki, która przez lata starała się o dziecko. Podczas jednego ze zjazdów rodzinnych, gdy na nią spojrzała, ostrzegła ją, że ma w sobie "ogromnego pasożyta".

Ja tak wtedy patrzyłam na Nikę i mówię 'Ty masz robaka, Ty masz jakiegoś ogromnego pasożyta' . Ja dorosła kobieta nie zrozumiałam, że ona jest w ciąży (...) Ja jej powiedziałam 'musisz koniecznie iść i zobaczyć jakiś pasożyt, ona trochę podróżująca myślałam, że coś przywiozła... a ona po prostu miała w sobie wtedy Darię opowiedziała Aida.

