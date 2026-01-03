Przez pierwszego męża była bliska, by popełnić zbrodnię. "To była moja wściekłość"
Katarzyna Butowtt w rozmowie z Joanną Racewicz poruszyła najtrudniejsze historie swojego życia. Wróciła wspomnieniami do okrutnych przeżyć w czasie trwania swojego pierwszego małżeństwa. Modelka nie ukrywa, że przez długi okres swojego życia była ofiarą przemocy, również wtedy, gdy po raz pierwszy założyła własną rodzinę.
Katarzyna Butowtt udzieliła poruszającego wywiadu Joannie Racewicz. Cała rozmowa z modelką w ramach formatu "Własnym głosem" dostępna jest na kanale Party.pl na platformie Youtube. Modelka poruszyła m. in. trudny temat przemocy domowej w swoim małżeństwie. Ten etap jej życia niemalże skończył się tragedią.
Katarzyna Butowtt o przemocy w małżeństwie
Ceniona modelka i ikona lat 80. i 90. podzieliła się wstrząsającą historią o przemocy domowej, której doświadczyła. Katarzyna Butowtt i jej siostra niemalże nie zginęły przez matkę, jednak zła doświadczały nie tylko przez nią. Butowtt nie ukrywa, że jej rodzice również wychowywali się w przemocy domowej. Od tego okrutnego problemu nie udało jej się również uciec, kiedy pierwszy raz wyszła za mąż. Mężczyzna okazał się bawidamkiem, miał także problem z alkoholem. W pewnym momencie niemalże doszło o tragedii, w której Butowtt mogła odebrać mu życie. W rozmowie z Joanną Racewicz wraca wspomnieniami do tych traumatycznych przeżyć.
To była moja wściekłość ale umówmy się, że to ja byłam bliska, aby popełnić zbrodnię. Mimo wszystko jest to zbrodnia. W afekcie, ale tak... I niewiele by brakowało, że bym tak jak własnie osoby doznające przemocy, bronią się czasami bardzo skutecznie...
Fragment trudnej rozmowy z Katarzyną Butowtt znajdziecie w materiale powyżej.
