Katarzyna Butowtt udzieliła poruszającego wywiadu Joannie Racewicz. Cała rozmowa z modelką w ramach formatu "Własnym głosem" dostępna jest na kanale Party.pl na platformie Youtube. Modelka poruszyła m. in. trudny temat przemocy domowej w swoim małżeństwie. Ten etap jej życia niemalże skończył się tragedią.

Katarzyna Butowtt o przemocy w małżeństwie

Ceniona modelka i ikona lat 80. i 90. podzieliła się wstrząsającą historią o przemocy domowej, której doświadczyła. Katarzyna Butowtt i jej siostra niemalże nie zginęły przez matkę, jednak zła doświadczały nie tylko przez nią. Butowtt nie ukrywa, że jej rodzice również wychowywali się w przemocy domowej. Od tego okrutnego problemu nie udało jej się również uciec, kiedy pierwszy raz wyszła za mąż. Mężczyzna okazał się bawidamkiem, miał także problem z alkoholem. W pewnym momencie niemalże doszło o tragedii, w której Butowtt mogła odebrać mu życie. W rozmowie z Joanną Racewicz wraca wspomnieniami do tych traumatycznych przeżyć.

To była moja wściekłość ale umówmy się, że to ja byłam bliska, aby popełnić zbrodnię. Mimo wszystko jest to zbrodnia. W afekcie, ale tak... I niewiele by brakowało, że bym tak jak własnie osoby doznające przemocy, bronią się czasami bardzo skutecznie...

Fragment trudnej rozmowy z Katarzyną Butowtt znajdziecie w materiale powyżej.

Zobacz także: