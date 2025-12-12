Kolejny odcinek programu "Własnym głosem" Joanny Racewicz dla Party.pl trafił do sieci. Tym razem dziennikarka rozmawiała z Ewą Błaszczyk, uwielbianą aktorką, która 25 lat temu przeżyła ogromną osobistą tragedię. Jej córka Ola zapadła wówczas w śpiączkę, która trwa do dziś.

Ewa Błaszczyk zdradziła, jaki jest stan zdrowia jej córki

Joanna Racewicz w swoim programie "Własnym głosem" gościła już wiele znanych i cenionych gwiazd, które dzieliły się poruszającymi opowieściami o swoim życiu. Iwona Pavlović nie wytrzymała i popłakała się mówiąc o swojej mamie, a Urszula Dudziak opowiedziała o zdradzie męża, śmierci ukochanego i poważnej chorobie.

Teraz gościem Joanny Racewicz jest Ewa Błaszczyk, ceniona aktorka i działaczka społeczna. Ewę Błaszczyk dokładnie 11 maja 2000 roku spotkał ogromny dramat. Jej 6-letnia wówczas córka zakrztusiła się połykając tabletkę i zapadła w śpiączkę, z której nie wybudziła się do dziś. Joanna Racewicz podczas rozmowy z Ewą Błaszczyk zapytała, jaki jest stan Oli.

Po 25 latach, od wiosny robiliśmy taki przegląd organizmu, wszystko i jeszcze w tym siedzę. W sobotę będzie konsylium, gdzie wszyscy lekarze od jej organizmu, od każdego kawałka się spotykamy żeby porozmawiać. Ale to, co wiemy do tej pory to taki organizm się degraduje, degeneruje - nie nastąpiło coś takiego. Pewne obszary mózgu albo są takie jakie były lata temu, albo są lepsze wiec to jest taki stan, że właściwie należy bardzo mocno wyjść do przodu i patrzeć, co się dzieje w nauce, ewentualnie w nowych terapiach, w nowych pomysłach, w nowej diagnostyce wyznała Ewa Błaszczyk.

Oczywiście jest to wyścig z czasem - czy dożyjemy, czy Ola da radę do takiego momentu kiedy coś będzie dodała.

Ten poruszający fragment rozmowy z Ewą Błaszczyk znajdziecie powyżej.

Cała rozmowa z aktorka jest już na naszym kanale na YouTube.

Zobacz także: