"Jak idziesz na emeryturę to jesteś niepotrzebna". Małgorzata Potocka, aktorka filmowa i serialowa, ma mocny pogląd na sytuację kobiet w Polsce. W rozmowie z Joanną Racewicz w programie "Własnym głosem" poruszyła ważny temat dyskryminacji! Posłuchajcie.

Reklama

Małgorzata Potocka ostro o sytuacji dojrzałych kobiet w Polsce!

Małgorzata Potocka od lat jest niezwykle aktywna zawodowo. Aktorka zauważa jednak, że sytuacja dojrzałych kobiet w Polsce nie jest najlepsza, a to za sprawą m.in. naszej mentalności:

U nas jest ogromna dyskryminacja kobiet, które są w dojrzałym wieku. To jest głupota narodowa, to jest lekceważenie, u nas w kraju stało się coś takiego, że nie do końca liczy się profesjonalizm, wiedza, nikt o to nie dba mówi nam Małgorzata Potocka

Zobaczcie fragment powyżej - cały odcinek programu Joanny Racewicz z Małgorzatą Potocką - na naszym kanale na YouTubie!

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Miller nie zdecydowała się na macierzyństwo. Wszystko przez trudną relację z mamą