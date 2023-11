3 z 13

Są miejsca, których nie znajdziesz w przewodnikach. Są ludzie, o których nie przeczytasz w książkach, i wyzwania, których nikt wcześniej nie podjął. Na mapie podróżniczej Małgosi i Radka Majdanów znalazło się dziesięć najlepszych i najciekawszych destynacji. Przez ostatnie miesiące budzący wiele emocji „secret project” stał się ich codziennym życiem. Jego reguły są bardzo proste – cel podróży poznają w ostatniej chwili, a zadania do wykonania dopiero po przybyciu na miejsce. Od tego momentu nie ma już odwrotu. Zdani sami na siebie będą musieli odnaleźć się w nowej sytuacji. Każde wyzwanie to test na determinację, wytrzymałość, cierpliwość, odwagę, spryt oraz wzajemne zaufanie. Gala wrestlingu w Las Vegas, ucieczka z bezludnej wyspy, walka z ogniem to tylko niektóre z szalonych wyzwań, których podjęli się „Iron Majdan”. Czy uda im się zrealizować wszystkie zadania? Czy przezwyciężą strach i przekroczą swoje granice? Jak wiele dla siebie zrobią i czy rzeczywiście łączy ich „żelazne” uczucie?

